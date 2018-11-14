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Орешки и треугольники. Проверенные рецепты из советского детства

15.11.2018 10:19 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Орешки и треугольники. Проверенные рецепты из советского детства
shutterstock.com

«Орешки» с вареной сгущенкой, трудоемкие «Персики», которые почему-то называются печеньем, но на самом деле очень даже пирожные, простое печенье «Треугольники»... Эти блюда появлялись на столе по праздникам у многих из тех, кто вырос в 60-е—80-е годы. Готовили эти печенья и в 90-е годы, во времена тотального дефицита и всеобщего отсутствия денег. Рецепты этих печений и пирожных выверялись и проверялись годами, сначала нашими бабушками, потом эстафету приняли мамы. Своими проверенными рецептами и советами по их воплощению в жизнь поделились Анастасия Зурабова, блогер, автор книги «Бабушка знает лучше», и Алена Спирина, управляющий партнер кулинарной школы «Хлеб и Еда», автор кулинарных книг и телеведущая. 

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Хитрости советских бабушек

Для лучшей работы с тестом, чтобы оно хорошо поднялось, нужно чтобы все ингредиенты были комнатной температуры (исключения — случаи, когда в рецепте особо указано, что продукт нужен из холодильника или морозилки).

Обращайте внимание на размер яиц. Чаще всего в рецептах из советских книг, в гостовских подборках используются яйца категории С3 — самые мелкие, по 40 г. Я же использую категорию С0. То есть одно яйцо весит 67-69 граммов.

Заметим, что разделять яйца на желток и белок гораздо проще, когда они холодные.

Вареную сгущенку сейчас можно купить, но в советские времена ее варили сами. Чтобы баночка не взорвалась, нужно соблюдать простые правила: 

— вода должна полностью покрывать банку, если нужно — подливайте кипяток раз в 15 минут.

— откройте банку со сваренной сгущенкой только после того, как она полностью остынет, иначе может «рвануть» в лицо.

Чтобы сварить сгущенку, нужно с банки снять этикетку, положить ее на бок в кастрюлю и залить холодной водой. Довести до кипения и варить 2,5- 3 часа. Чем дольше варят сгущенку, тем гуще и темнее потом она получается.

Творожное печенье «Треугольники»

Орешки и треугольники. Проверенные рецепты из советского детства
Фото: Издательство «Эксмо»

В народе у этого печенья очень много названий — и «треугольники», и «гусиные лапки», и «платочки», и «ушки».

Для приготовления этого печенья лучше всего подходит мягкий и однородный творог в пачке (не сухой и не зернистый).

Для теста:

  • 200 г творога 5–9%
  • 180 г холодного сливочного масла
  • 200–250 г пшеничной муки (в зависимости от влажности творога)
  • 1 ч. л. разрыхлителя теста
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • цедра 1 лимона по желанию

Для обсыпки:

  • 100 г сахара
  • 1 ч. л. корицы по желанию

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Шаг 1. Сливочное масло нарезать небольшими кубиками или натереть на крупной терке.

Шаг 2. Творог хорошо размять вилкой или протереть через сито. Добавить в сливочное масло творог, ванильный сахар, цедру и перемешать.

Шаг 3. Просеять вместе 200 г муки и разрыхлитель теста. Постепенно подсыпая мучную смесь в масляно-творожную массу, замесить однородное, эластичное и нелипкое тесто, по консистенции напоминающее пластилин. При необходимости добавить еще немного муки. 

Шаг 4. Сформировать плоский диск, обернуть его пищевой пленкой и убрать в холодильник на 30 минут.

Шаг 5. Разогреть духовку до 180 °C. Подготовить противень — застелить его бумагой или ковриком для выпечки.

Шаг 6. Для обсыпки смешать сахар и корицу и высыпать в глубокое блюдце.

Шаг 7. Выложить охлажденное тесто на припыленную мукой рабочую поверхность и раскатать в пласт толщиной около 5 мм. 

Шаг 8. Вырезать из теста при помощи формочки или стакана круги диаметром 7–8 см и обвалять их с двух сторон в сахарной смеси. Сложить каждый круг пополам, а затем вчетверо.

Шаг 9. Выложить получившиеся заготовки на подготовленный противень на некотором расстоянии друг от друга.

Шаг 10. Выпекать печенье в разогретой духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Выложить готовое печенье на решетку и остудить.

Печенье «Персики»

Орешки и треугольники. Проверенные рецепты из советского детства
Фото: Издательство «Эксмо»

В советские времена «Персики» красили свекольным и морковным соком, сейчас можно воспользоваться пищевыми красителями, это упростит и ускорит приготовление печенья.

Совет: Чтобы персики получились ровными, следите за тем, чтобы половинки были строго одинакового размера. Для этого взвесьте каждую порцию теста на кухонных весах.

Для теста:

  • 540 г пшеничной муки
  • 2 ч. л. разрыхлителя теста
  • ½ ч. л. соли
  • 3 яйца
  • 150 г сахара
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 120 мл молока
  • 120 г сливочного масла
  • миндальный ароматизатор или экстракт по желанию

Для начинки:

  • 400 г заварного крема или 380 г (1 банка) вареного сгущенного молока
  • цельные миндальные орехи по желанию

Для украшения:

  • 100 г сахара
  • 100 мл молока
  • красный и оранжевый/желтый пищевые красители
  • свежая мята

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Шаг 1. Для теста растопить сливочное масло и слегка остудить.

Шаг 2. Взбить яйца с двумя видами сахара в светлую пышную массу, добавить сливочное масло, молоко, миндальный ароматизатор и перемешать до однородной консистенции.

Шаг 3. Просеять вместе муку, разрыхлитель теста и соль. Постепенно подсыпая мучную смесь в жидкие ингредиенты, замесить однородное, эластичное и нелипкое тесто, по консистенции напоминающее пластилин. Накрыть пищевой пленкой и дать постоять 5–10 минут.

Шаг 4. Разогреть духовку до 180 °С. Подготовить противень — застелить его бумагой или ковриком для выпечки.

Шаг 5. Сформировать из теста шарики весом 30 г, выложить их на подготовленный противень и слегка приплюснуть, чтобы получились полусферы.

Шаг 6. Выпекать печенье в разогретой духовке ровно 15 минут — низ половинок слегка подрумянится, а верх останется светлым.

Шаг 7. Выложить готовое печенье на решетку и, пока оно еще теплое, сделать в каждой половинке круглое углубление при помощи кофейной ложки или острого ножа (важно не сломать и не прорезать печенье насквозь!). Крошки от печенья можно сохранить и добавить в начинку.

Шаг 8. Выложить в каждое углубление в печенье порцию начинки и при желании вложить в середину по миндальному орешку. Соединить половинки попарно и убрать в холодильник на 30 минут.

Шаг 9. Для украшения вылить в две емкости по 50 мл молока и развести в них пищевые красители. Сахар высыпать в глубокое блюдце.

Шаг 10. Смазать печенье при помощи кулинарной кисти окрашенным молоком и сразу обвалять в сахаре. Убрать печенье в холодильник еще на 30–60 минут.

Печенье «Орешки»

Орешки и треугольники. Проверенные рецепты из советского детства
Фото: Издательство «Эксмо»

Для теста:

  • 200 г пшеничной муки
  • ¼ ч. л. разрыхлителя теста
  • ¼ ч. л. соли
  • 1 яйцо
  • 120 г сливочного масла комнатной температуры
  • 50 г сахара
  • 1 ч. л. ванильного сахара

Для начинки:

  • 380 г ( 1 банка) вареного сгущенного молока
  • 100 г сливочного масла комнатной температуры по желанию

Совет: Можно начинить орешки только вареной сгущенкой, без масла.

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Шаг 1. Для теста взбить сливочное масло с двумя видами сахара в светлую пышную массу, добавить яйцо и перемешать до однородной консистенции.

Шаг 2. Просеять вместе муку, разрыхлитель теста и соль. Постепенно подсыпая мучную смесь в жидкие ингредиенты, замесить однородное, эластичное и нелипкое тесто, по консистенции напоминающее пластилин.

Шаг 3. Сформировать из теста шарики весом около 7 г и накрыть их пищевой пленкой.

Шаг 4. Разогреть орешницу, выложить в ячейки порции теста, закрыть крышку и выпекать до готовности согласно инструкции к вашему прибору. Испечь таким образом все скорлупки. 

Шаг 5. Остудить скорлупки до комнатной температуры и при необходимости обрезать по краям излишки теста. Обрезки можно сохранить и добавить в начинку.

Шаг 6. Для начинки взбить вместе сливочное масло и сгущенное молоко до однородной консистенции.

Шаг 7. Выложить в каждую скорлупку порцию начинки. Соединить скорлупки попарно и убрать в холодильник на 30 минут.

 
 
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Кулинарные авторы делятся качественными рецептами советской сладкой выпечки.
 
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