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Сахар под контролем. 6 продуктов, которые могут спровоцировать диабет

15.11.2018 10:14 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Сахар под контролем. 6 продуктов, которые могут спровоцировать диабет
Даже безобидные на первый взгляд продукты могут нанести непоправимый вред здоровью. © / pixabay.com

14 ноября во всем мире отмечается День борьбы с диабетом – болезнью, которая сопровождается повышенным содержанием глюкозы в крови. По информации ВОЗ, диабет входит в тройку заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидности и смерти людей. В настоящее время от этого заболевания страдают сотни миллионов человек. Наиболее распространенный вид, сахарный диабет II типа, возникает вследствие низкой физической активности и неправильного питания. Врач-диетолог Елена Толоконникова рассказывает, какие продукты могут спровоцировать рост уровня сахара в крови и инсулиновую недостаточность.

Мучные изделия

Белый хлеб резко повышает уровень сахара в крови, а его чрезмерное употребление может привести к развитию диабета. Причина в том, что булку пекут из рафинированной муки. Как правило, такие продукты быстро перевариваются и приводят к скачку сахара. Таким же образом на организм влияют макароны и другие мучные изделия. Чтобы снизить риск причинения вреда здоровью, диетолог рекомендует отдать предпочтение цельнозерновым продуктам.

Сахар под контролем. 6 продуктов, которые могут спровоцировать диабет
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Белый рис

По словам эксперта, употребление белого риса через день или 4-5 раз в неделю чревато возникновением диабета II типа. В этом продукте очень мало клетчатки, и большое количество глюкозы быстро попадает прямо в кровь человека. Чтобы предотвратить возможность развития заболевания, белый рис лучше периодически заменять на бурый или красный: такие виды гораздо полезней. При их употреблении в пищу уровень глюкозы не поднимется.

Молоко

Диетолог предупреждает: молочные продукты следует включать в свой рацион с осторожностью, даже если у вас нет предпосылок к ожирению. «В молоке, сметане, ряженке, твороге довольно много насыщенных жиров, которые могут привести к инсулиновой недостаточности, - отмечает Толоконникова. – Я советую выбирать нежирные продукты, которые мягко воздействую на организм и не влияют на уровень сахара в крови. В любом случае, больше одного стакана молока в день пить не нужно: такой порции вполне хватит для взрослого человека».

Сахар под контролем. 6 продуктов, которые могут спровоцировать диабет
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Переработанное мясо

Чтобы не страдать от диабета, лучше не увлекаться сосисками и колбасой. Если есть их каждый день, в организме постепенно возникнет нехватка инсулина, и риск развития сахарного диабета повысится чуть ли не вдвое. «Лучше даже вообще не есть мяса, чем питаться сосисками или колбасой, - уверена Толокнникова. – Организму человека необходимо мясо, но только натуральное!».

Сладости

Один из самых эффективных способов предотвратить развитие сахарного диабета II типа – это ограничить себя в количестве съеденных сладостей. Прежде всего, чрезмерное употребление в пищу кондитерских изделий приводит к набору лишнего веса, а этот фактор способствует появлению диабета. Кроме того, в пирожных и тортах содержится много вредных для организма трансжиров, которые повышают уровень холестерина и сахара в крови. Конечно, очень сложно отказаться от вкусного десерта, - считает диетолог. – Но всего должно быть в меру! Если вам уже не подходит по размеру одежда, которую вы купили месяц назад, это значит, что свое питание нужно пересмотреть. Лишний вес часто идет рука об руку с диабетом».

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Сюда же можно отнести и фаст-фуд. «Вредную» еду можно позволить себе не чаще одного-двух раз месяц. Тогда быстрое питание не повредит ни фигуре, ни здоровью.

Прохладительные напитки

Большой вред организму наносят сахаросодержащие напитки. К ним можно отнести различные лимонады и алкоголь – вино, шампанское, коньяк. Например, если вы пьете газировку каждый день, уровень сахара в крови постоянно будет на высоком уровне, и у вас может развиться инсулиновая недостаточность. Согласно медицинским исследованием, регулярное употребление сахаросодержащих напитков увеличивает риск стать диабетиком на четверть.

 
 
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Зачастую неправильное питание и проблемы с лишним весом приводят к развитию сахарного диабета II типа. Чтобы предотвратить риск заболевания, пересмотрите свой...
 
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