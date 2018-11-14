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Сегодня — день некурения

15.11.2018 — Новости Здоровья | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Сегодня — день некурения

Ежегодно каждый третий четверг ноября проводится день некурения. Употребление табака является самой значительной предотвратимой причиной смерти и в настоящее время, по данным ВОЗ, приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире.
Курильщики теряют около 18 лет потенциальной жизни, это является огромной социальной потерей для нашего общества. Табачный дым вызывает и обостряет многие болезни, действуя практически на все органы.
Учеными установлено, что при выкуривании одной пачки сигарет человек получает дозу радиации в семь раз больше той, которая признана предельно допустимой. А радиация табачного происхождения вкупе с другими канцерогенными веществами — главная причина возникновения рака.
Курение провоцирует развитие 18 форм рака у человека: рак легкого, пищевода, гортани и полости рта, мочевого пузыря, поджелудочной железы, почки, желудка, молочной железы, шейки матки и др. Помимо высокого риска возникновения различных форм злокачественных новообразований продолжение курения негативно сказывается на проведении специального лечения при возникновении этих заболеваний.
Установлено, что у этих больных, по сравнению с некурящими, сокращается продолжительность жизни, возрастает риск рецидива или возникновения второй опухоли, снижается эффективность лечения, качество жизни. Прекращение курения гарантирует снижение заболеваемости Курение вредит здоровью курильщика.
Эта истина известна, пожалуй, всем, однако, далеко не все понимают, что табачный дым опасен не только для курильщика, но и для тех, кто находится с ним рядом. Установлен достаточно высокий уровень распространенности пассивного курения среди населения республики: более половине опрошенных приходится находиться рядом с курящими в различных местах (дома, в гостях, на работе и т.д.), тем самым, выступая в роли пассивного курильщика. Наиболее часто сталкиваются с пассивным курением на остановках общественного транспорта.
Не существует безопасной сигареты и без¬опасного уровня курения. Единственным наи¬более эффективным способом снижения опасности для здоровья остается прекращение курения.
Отказ от курения даже в зрелом и пожилом возрасте окупается сполна:
● через 8 часов уровень кислорода в крови возвращается к норме;
● через 48 часов человек обретает обоняние и вкус;
● через 1 месяц станет легче дышать, исчезнут утомление, головная боль;
● через 6 месяцев проходят бронхиты, восстановится сердечный ритм;
● через 1 год вдвое уменьшается возможность умереть от ишемической болезни сердца;
● через 5 лет в 2 раза сокращается вероятность заболеть раком легких или гортани.
Для тех, кто уже курит, разработана целая система мероприятий по отказу от этой вредной привычки. Однако успех в борьбе с курением будет гарантирован лишь в том случае, если курящие сами придут к осознанному желанию бросить курить. Курить или не курить в собственной квартире — безусловно, выбор каждого. Но курить в общественных местах — это значит подвергать окружающих риску, чуть ли не большему, чем для самого курильщика. Курение является одной из наиболее распространенных и массовой в мировом масштабе привычкой, наносящей урон как здоровью отдельного человека, так и обществу в целом.

Анна САФОНОВА,
врач-онколог УЗ «Дубровенская ЦРБ».

 
 
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Ежегодно каждый третий четверг ноября проводится день некурения. Употребление табака является самой значительной предотвратимой причиной смерти и в настоящее...
 
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