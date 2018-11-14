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15 ноября - Единый день здоровья «Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний»

15.11.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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По инициативе Министерства здравоохранения Республики Беларусь  в связи с проведением 15 ноября 2018 года Единого дня здоровья «Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний» с 12 по 15 ноября 2018 года проводится республиканская антитабачная информационно-образовательная акция.

15 ноября - Единый день здоровья «Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний»

Цель акции: повышение информированности населения о последствиях потребления табака, пассивного курения, формирование у населения негативного отношения к потреблению табачных изделий, мотивация на здоровый образ жизни.

Проблема распространения табачной эпидемии или попросту курения является актуальной во всем мире. Исследования показали, что курение является причиной 98,0% смертей от рака гортани, 96,0% смертей от рака легких, 75,0% смертей от хронического бронхита и эмфиземы легких, 25,0%- от ишемической болезни сердца.

Общенациональное исследование распространенности основных факторов риска неинфекционных заболеваний среди населения Республики Беларусь в возрасте 18-69 лет (STEPS-исследование) показало,  что доля курильщиков всех видов табачной продукции (курящих в настоящее время) среди всех респондентов в целом составила 29,6%, доля курящих мужчин – 48,4%, доля курящих женщин – 12,6%.

Число курящих в Гродненской области в 2017 году составило  25,7% взрослого населения. Более половины населения подвержено пассивному курению. Печально также, что курение - проблема не только взрослых, но и подрастающего поколения. По данным социологического мониторинга поведенческих факторов риска учащихся старших и младших классов учреждений общего среднего образования Гродненской области, проведенного специалистами отдела общественного здоровья Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в сентябре 2018 года,  доля школьников, которые курят постоянно составляет 1,7% от общего количества опрошенных, курят иногда-3,3%. Средний возраст, в котором респонденты начали (попробовали) курить -12 лет,  47,3% респондентов-подростков  подвержены влиянию вторичного табачного дыма, чаще всего учащиеся сталкиваются с курением отца (34,8%).

Значительное содержание в табаке и продуктах его переработки канцерогенных веществ, определяет тесную связь курения и развития онкологических заболеваний. Установлено, что опасность заболеть раком в 30 раз выше у злостных курильщиков и рано начавших курить. Смертность от рака также возрастает параллельно потреблению сигарет. Риск возникновения рака полости рта и глотки у курящих повышен в 2-3 раза по сравнению с некурящими и в 10 раз у тех, кто курит более одной пачки сигарет в день. Риск развития рака гортани и легких у курильщиков очень высок. Как правило, для развития рака легких необходим временной период от 10 до 30 лет курения. Вместе с тем, риск возникновения рака легких увеличивается в 3-4 раза при выкуривании более 25 сигарет в день. В нашей стране, где 40 и более лет тому назад курили преимущественно мужчины, рак легкого у мужчин раньше встречался почти в 30 раз чаще, чем у женщин.  Однако в последние годы это соотношение изменилось. Выявлена связь между курением и раком шейки матки у женщин, инфицированных вирусом папиломы человека.

Вместе с тем, курение является одной из причин заболеваемости и смертности, которую человек в силах предотвратить. Успешная борьба с курением позволит предотвратить около 30% онкологических заболеваний, т. е. ежегодно спасать 2 млн. жизней. Борьба против табака является основной отправной точкой в достижении глобальной цели, принятой на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2013 году, по сокращению преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на 25% к 2025 году.

И поэтому помните, что курение никогда не поможет добиться важной цели, а всегда будет лишь мешать и тормозить.

Цените и берегите своё здоровье!

Елена КУНДРО, фельдшер-валеолог Сморгонского зонального ЦГЭ.

 
 
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По инициативе Министерства здравоохранения Республики Беларусь  в связи с проведением 15 ноября 2018 года Единого дня здоровья «Всемирный день некурения....
 
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