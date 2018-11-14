Курение более пачки сигарет в день увеличивает риск развития рака до 10 раз





Риск развития рака увеличивается до 10 раз при курении более одной пачки в день. Такие данные сегодня на пресс-конференции привела начальник образовательного центра РНПЦ онкологии и медрадиологии имени Н.Н.Александрова, доктор медицинских наук, профессор Ирина Косенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Косенко отметила, что табачный дым влияет не только на легкие. Он проходит практически через весь организм: губы, ротовую полость, дыхательные пути и легкие, страдает пищевод, желудок, кишечник, поджелудочная железа, печень, почки, мочевыводящие пути. «Сегодня страшно растет не только рак легкого, особенно у женщин, но и рак мочевого пузыря. Представляете, что значит удалить мочевой пузырь?» — сказала профессор. Дым всасывается также в кровь, что вызывает заболевания крови.

«Курение способствует не только развитию рака легкого, но и многих других болезней: раку пищевода, гортани, глотки, губ, языка, желудка, мочевого пузыря, почек, поджелудочной железы и, как ни странно, шейки матки, — информировала начальник образовательного центра. — Вредные продукты скапливаются в слизистой оболочке, она становится нежной, и ее легче поразить любому вирусу. Поэтому рак шейки матки чаще бывает у курящих женщин».

Ирина Косенко добавила, что ежегодно раком в мире заболевает 10 млн человек, 6 млн умирают. В 2020 году заболеваемость, согласно прогнозам ученых, увеличится до 20 млн. Раньше считалось, что рак — это заболевание пожилых людей. Сейчас все большее количество молодых людей страдает от этого заболевания, причем течение рака стало более агрессивным.

Профессор также рассказала об опасности сигаретного дыма. При курении выделяется очень много вредных веществ: синильная кислота, окись углерода, сероводорода, метилового спирта, мышьяк, радиоактивный полоний. «Тот, кто выкуривает в день одну пачку сигарет, принимает за сутки 1/40 смертельной дозы синильной кислоты для человека. Именно эти вещества, действуя изо дня в день, вызывают множество заболеваний», — добавила Ирина Косенко.

Как сообщалось, ежегодно по инициативе Международного союза по борьбе с раком в третий четверг ноября проводится День некурения. Антитабачная информационно-образовательная акция, приуроченная к этому дню, проходит в Беларуси 12-15 ноября.-0-