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Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний

16.11.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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В развитии каких видов рака прослеживается влияние табакокурения?
Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний

В организме человека нет ни одного органа, который имел бы защиту от воздействия табачного дыма. И в каждом из них может развиться онкологический процесс. Поэтому можно с уверенностью говорить: курение – причина рака 40 основных локализаций (органов).

Что содержится в сигаретах

Вы можете подумать, что сигарета – это просто табак, завернутый в бумагу, но это абсолютно не так. Когда сигарета горит, она высвобождает опасный коктейль из более чем 5000 различных химических веществ. По данным Международного агентства по изучению рака (МАИР), многие из этих химических веществ являются ядовитыми и более 70 из них могут вызывать рак.

И это не только курильщики подвергаются воздействию этих химических веществ. Люди, которые просто вдыхают дым от чужой сигареты также подвержены риску.

Химические вещества могут попасть в сигареты по-разному. Некоторые из них встречаются в табачном растении, некоторые поглощаются растением из почвы, воздуха или удобрений, а некоторые образуются, когда табачные листья обрабатываются или добавляются табачной промышленностью. Другие формируются, когда сигарета горит, поэтому присутствуют только в дыме, выходящем из сигареты.

Плюсы отказа от курения

Многие курильщики «со стажем» не видят смысла отказываться от этой привычки, ведь за долгие годы она уже успела оставить в их организме свои «следы». К тому же очень распространено мнение, что отказ от сигареты может нанести организму даже больший вред, чем само курение…

После отказа от курения снижается риск развития различных заболеваний. Правда, постепенно. У того, кто курил три года, а потом бросил, риск рака легкого только через пять лет станет таким же, как у того, кто не курил никогда. Риск рака гортани снижается до уровня некурящих лишь через десять лет.

Другие аргументы в пользу отказа от курения – улучшается дыхание, нормализуется пульс, артериальное давление, улучшается внешний вид, человек начинает чувствовать вкус пищи, и все его физические показатели здоровья становятся лучше.

Сморгонская ЦРБ врач-валеолог.

 
 
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В развитии каких видов рака прослеживается влияние табакокурения?
 
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