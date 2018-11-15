Опухло и пожухло. Как употребление алкоголя сказывается на лице

Алкоголь — известный враг красоты. Но даже зная это, мало кто готов полностью отказаться от посиделок с подружками или друзьями за бокалом хорошего вина и вечеринок с шампанским. Чем грозит нашей коже долгий «роман» со спиртными напитками, пусть и в небольших дозах, рассказывает врач-дерматолог, косметолог Антон Авербух.

Проблема № 1. Обезвоженность

Я не открою Америку, сказав, что алкоголь выводит воду. Это известный факт: ведь для дезактивации спиртного в печени необходимо большое количество жидкости. Именно поэтому после бокала вина или чего-то покрепче у нас усиливается мочеиспускание — процесс вывода воды из организма происходит достаточно быстро. К сожалению, обезвоживанию подвергается весь организм, в том числе и кожа лица, которая становится сухой, и начинает шелушиться. Даже небольшие количества спиртных напитков моментально отражаются на состоянии нашего лица.

Проблема № 2. Нарушение синтеза витаминов и их усвоения

Подобные проблемы появляются при регулярном употреблении алкоголя. В первую очередь происходит сбой в синтезе витаминов С и Е (аскорбиновой кислоты и токоферола). Именно они необходимы для формирования правильного коллагенового каркаса нашей кожи! Нарушение метаболизма данных витаминов приводит к обвисанию кожи, появлению брылей. Можно сказать, что спиртные напитки ускоряют естественное старение организма.

Также алкоголь негативно влияет на придатки кожи и слизистые оболочки. Чем это чревато? Все очень просто: волосы становятся сухими и ломкими, губы сухими и потрескавшимися, ногти — ломкими.



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Проблема № 3. Усиливается синтез тестостерона у женщин

Когда количество мужского полового гормона увеличивается, это приводит к тому, что кожа становится грубой, толстой, усиливается сальность, гнойничковые воспаления. По сути, она как бы превращается в «мужскую», а это уже само по себе не есть хорошо.

Проблема № 4. Нарушение тонуса мимических мышц в области лба, включая межбровное пространство

Понаблюдайте за лицом человека, который любит алкоголь. Обычно верхняя его часть (лоб) выглядит хмурой и напряженной, а нижняя — вытянутой и обвисшей. Все потому что мышцы лба спиртное приводит в гипертонус, а на остальные наоборот оказывает ослабевающее действие: они становятся вялыми, что приводит к дополнительному обвисанию лица.

Проблема № 5. Повышенная отечность

С одной стороны, алкоголь высушивает кожу, с другой — способствует отечности. Когда мы употребляем спиртные напитки, они повышают проницаемость капилляров и повреждают сосуды. В результате из кожи вода уходит, но задерживается в подкожной клетчатке, что и приводит к отекам. Конечно, если вы нерегулярно принимаете алкоголь, то они пройдут довольно быстро, но если злоупотреблять спиртным, отеки станут вашими постоянными спутниками.

Проблема № 6. Нездоровый румянец

Все мы знаем, что один бокал вина или рюмка водки способны вернуть нашему лицу «здоровый» румянец. При регулярном употреблении спиртных напитков румянец, как правило, на лице «задерживается»: сосуды расширяются, кровь начинает циркулировать по ним медленнее. Постепенно на лице (чаще всего это щеки и нос) образовывается сосудистая сетка (купероз). Это начало такого неприятного заболевания, как розацеа.

Проблема № 7. Повреждение внутренних органов

Алкоголь может оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую, нервную и пищеварительную системы. Он повышает проницаемость кишечной стенки, за счет чего в организм всасывается намного больше аллергенов и токсинов. Это в свою очередь приводит к обострению любых кожных заболеваний — аллергии, псориаза и т.д. Все больные псориазом знают, что употребление спиртного даже в минимальных дозах неизбежно приведет к тому, что на утро высыпаний станет еще больше и они будут сильно чесаться.



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Как минимизировать последствия употребления алкоголя для кожи:

— Во-первых, старайтесь не злоупотреблять алкоголем — принимать его в небольших количествах и редко, не более одного раза в неделю.

— Запивайте алкоголь водой: так вы гарантировано выпьете меньше, все-таки желудок не резиновый, а также защитите себя от обезвоживания поверхностных слоев кожи.

— Воздержитесь от употребления алкоголя с соленостями, так как это способствует еще большей отечности. Спиртное нарушает водно-солевой баланс организма, а соль, которую вы получаете из продуктов, усиливает негативный эффект и приводит к увеличению обезвоживания и отеков.

— Шампанское, с точки зрения дерматолога, самый вредный алкоголь для нашей кожи. На втором месте — коктейли, где идет сочетание разнообразных напитков по вкусовому принципу, а не с целью оздоровления. На третьем — пиво и коньяк. На четвертом по вредоносности — красное сухое вино. Самым «безопасным» для нашей кожи напитком является белое негазированное вино и водка очень высокого качества.

— Первая помощь после вечеринки, где вы употребляли алкоголь: сначала удалите макияж, а затем положите на лицо любую увлажняющую маску.

И хорошая новость: помните, что в малых дозах алкоголь почти безвреден. Что значит «малая доза»: это 100 граммов вина, 20-30 граммов крепких напитков.