Бородавки и рак. К каким последствиям приводит вирус папилломы

Вирус папилломы — одна из самых распространенных инфекций. Встречается у 80% людей. Передается преимущественно половым путем и проявляется как у женщин, так и у мужчин. Можно было бы ее игнорировать, т.к. внешне она похожа на косметический дефект. Но делать этого нельзя, т.к. ВПЧ легко может стать смертельно опасным. Именно этот вирус приводит к развитию такой патологии, как рак шейки матки. О том, что надо знать о данном вирусе, какие нюансы учитывать и как держать его «в узде», АиФ.ru рассказала врач-гинеколог НМХЦ им.Н.И. Пирогова Валерия ПУШКИНА.

Вирус папилломы человека относится к ДНК-содержащим вариантам. Это значит, что он генетически более консервативен и менее изменчив. Он очень «любит» эпителий кожи, слизистые оболочки гениталий и прочих органов, например, гортани, ротовой полости и слизистой конъюнктивы. Соответственно, тут он и располагается в большинстве своем. Основной способ заражения — от человека к человеку при половых контактах. Это происходит в 65% случаев. И, к сожалению, презерватив тут не защитит. Около 40 типов вируса из сотни предпочитают селиться именно на половых путях. Как правило, в этом случае речь идет о возникновении остроконечных кондилом.

Также вирус может передаваться и при бытовом контакте. Достаточно просто соприкоснуться кожей или слизистыми, например, при поцелуе, с зараженными областями. В организме ВПЧ находится после заражения всегда, но преимущественно в «спящем» состоянии.

Бородавки и кондиломы

Есть такие разновидности ВПЧ, которые считаются безвредными. Например, бородавки. Также безопасными могут быть и некоторые виды кондилом. В такой ситуации чаще всего говорят о косметическом дефекте. Образование не болит, особо не увеличивается в размерах и не доставляет никаких беспокойств.

Однако стоит понимать, что в определенных условиях папилломы становятся смертельно опасными. В середине семидесятых Харальд цур Хаузен, немецкий ученый, обнаружил, что женщины, страдающие раком шейки матки, в большинстве своем заражены ВПЧ. Со временем ученым удалось подтвердить эту связь и установить, что большинство случаев рака шейки матки вызваны одним из двух типов этих вирусов: ВПЧ-16 и ВПЧ-18. Предупредить развитие онкологии у носителей таких типов вируса можно, но при своевременном обращении к врачу. Очень важно вовремя проходить диспансеризацию — женщинам необходимо показываться гинекологу раз в год и регулярно сдавать анализы на проверку типа вируса и его поведение в организме.

Сегодня вирус папилломы человека распространен гораздо шире, чем раньше, и передается все чаще. И причин этому много. Так, например, молодые люди раньше начинают вступать в половую связь. Кроме того, выросло и количество партнеров у мужчин и женщин в течение жизни, да и связи не всегда бывают защищенными и безопасными. Также на более активное распространение ВПЧ оказывает влияние и несвоевременный контроль у врачей. Ведь чем раньше обнаружен вирус, тем легче его терапия. Запущенный вариант не всегда поддается эффективному лечению.



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Из всего многообразия типов вируса папилломы около 20 являются особо опасными, т.е. приводящими к развитию онкологии. Причем часть из них имеет высокий риск, другие низкий. Первые — это катализаторы развития опухолей. Вторые — доброкачественные образования, называющиеся зачастую предраковые состояния. Вторая группа менее опасна, но все же при определенных условиях вполне может «выстрелить» и переродиться в злокачественные образования.

Стоит понимать, что при наличии ВПЧ рак не развивается мгновенно. Требуется время — от 2 до 15 лет. Этого времени при внимательном отношении к своему здоровью вполне достаточно, чтобы пройти осмотр у врача, сдать все анализы и начать терапию.

Диагностика включает в себя целый список обследований, которые позволяют вовремя разглядеть вирус. В список входят:

Регулярный скрининг. Раз в год посещайте гинеколога и сдавайте цитологический анализ (он входит в программу диспансеризации и скрининг ОМС)

При подозрении на проблемы в области шейки матки надо сделать кольпоскопию и, возможно, провести биопсию с подозрительных участков

Если гистологический анализ показал предраковые заболевания, то это повод задуматься о хирургическом лечении. В такой ситуации рекомендуем использовать лазер, т.к. он не оставляет рубцов на шейке матки

Как определить

Сегодня есть немало вариантов, как можно определить наличие вируса в организме:

Кольпоскопия — это метод визуального осмотра шейки матки, стенок влагалища и вульвы при помощи специального прибора, параллельно проводится и ряд тестов, как например, проба Шиллера с обработкой шейки матки раствором Люголя, содержащего йод и раствор 3% уксусной кислоты. Такая манипуляций помогает увидеть реакцию пораженной части шейки на обработку

Цитология с шейки матки и цервикального канала (так называемый «мазок на онкоцитологию»). Сегодня используются два варианта: традиционная — на стеклах, и жидкостная. Такой анализ помогает понять, поражены ли клетки вирусом. Этот анализ обязателен к выполнению ежегодно для всех женщин, живущих половой жизнью

Оптико-электронная диагностика шейки матки специальным аппаратом с помощью портативного диагностического сканера. Он разработан специально для идентификации предраковых заболеваний. Метод безболезненный, эффективный, и результат получается сразу по окончании процедуры

Также можно использовать и метод ПЦР. Кроме того, существуют современные методики, позволяющие обнаружить сам вирус и даже посчитать его количество. А вот сдача крови с целью определения наличия ВПЧ не поможет. Вирус этим способом не определить.

Профилактические мероприятия

Несмотря на то, что вирус широко распространен, можно защитить себя от инфицирования. Для этого надо учитывать следующие факторы: