Ореховедение. Можно ли поумнеть от арахиса и улучшить потенцию кешью?

Разрешая себе очередную порцию орехов, некоторые из нас думают о лишних килограммах, которые неизбежно появятся в жизни, если злоупотреблять этим лакомством. А некоторые — о невероятной пользе данного продукта для кожи, ума и даже потенции. Чего больше в орехах, минусов или плюсов, рассказывает кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

Мы думаем: Любые орехи очень калорийные, поэтому в сутки нельзя съедать больше 50 грамм (горсть).

На самом деле: Действительно, орехи — очень калорийный продукт. Они содержат около 50% жира! Их калорийность примерно равна калорийности шоколада: 500 ккал/100 г. Тем не менее по составу они достаточно ценны и полезны для многих людей, поскольку почти не содержат углеводов, но богаты ненасыщенными жирами и белком. Орехи являются отличным заменителем мяса для вегетарианцев. Тем не менее злоупотреблять ими не стоит из-за риска увеличения веса и желчегонного действия, которое не всем полезно. С другой стороны, канадские диетологи обнаружили, что если орехи добавлять в разумных количествах в рацион наряду с другими продуктами, то они, будучи весьма сытными, притупляют аппетит и даже могут способствовать контролю веса.

Мы думаем: Орехи очень часто вызывают аллергию, особенно арахис, есть их нужно с осторожностью.

На самом деле: Орехи относительно часто вызывают аллергию, но это не повод отказываться от них даже аллергикам, ведь если ваш организм реагирует на конкретный орех, то его и надо исключать, а остальные есть можно.

Кстати, аллергия на арахис стоит несколько особняком и принимает удивительные и страшные формы у североамериканцев (США и Канада). В печати нередко можно увидеть сообщения следующего содержания: «Девушка поцеловала молодого человека и тут же умерла от анафилактического шока, поскольку он недавно ел арахис, а у нее на него аллергия». Или такое: «Пассажир самолета скончался от анафилактического шока, поскольку на борту кто-то ел арахис». Подобные ситуации не выдумка. Они стали нашей с вами реальностью в результате пищевой привычки североамериканцев есть измельченную до молекулярного уровня арахисовую пасту. В американской кулинарной культуре считается, что чем тщательнее измельчен арахис, тем лучше паста. Современные механизмы достигли совершенства в этом деле, но побочным эффектом стало то, что молекулы белка ореха, обычно не проникающие в кровь человека, разрушались на части достаточно мелкие, чтобы всосаться, но достаточно крупные, чтобы вызвать иммунную реакцию. Аллергия на арахис стала серьёзной не только медицинской, но и социальной проблемой в США. Тут один совет: американскую арахисовую пасту есть не стоит!

Мы думаем: Кедровые орехи благотворно влияют на кожу лица.

На самом деле: Кто же это изучал? Таких данных нет. Ответом на данный вопрос может быть лишь одно слово: возможно. Все-таки ненасыщенные жиры несут пользу коже, а их в кедровых орехах немало.

Мы думаем: Орехи обязательно должны быть в рационе при умственных нагрузках.

На самом деле: Поумнеть только потому, что вы регулярно едите кешью, миндаль и т. д., нельзя. Тем не менее умственная нагрузка требует стабильного уровня глюкозы в крови. И, хотя орехи не содержат углеводы, они медленно перевариваются и поддерживают этот уровень. Орехи, в отличие от других, более «быстрых» видов пищи, могут быть способом избежать переедания в момент активной умственной деятельности.

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Мы думаем: Орехи повышают мужскую потенцию.

На самом деле: Потенцию повышают здоровый образ жизни, физическая активность, нормальный вес, эмоциональный комфорт, общее здоровье и специальные препараты. Орехи если и влияют на половую функцию, то скорее как компонент здорового питания.

Мы думаем: Грецкий орех, миндаль и арахис полезны для сердца.

На самом деле: Если есть их и другие орехи вместо копченой колбасы, то, конечно, эффект будет. Сердечно-сосудистое здоровье вегетарианцев в среднем лучше, чем у мясоедов. Но особого целительного действия на сердце у этих орехов нет.

Мы думаем: Орех макадамия является самым дорогим, потому что по своим полезным свойствам он гораздо лучше прочих.

На самом деле: Орехи мало отличаются друг от друга по влиянию на здоровье, поэтому, выбирая тот или иной вид, ориентируйтесь на свои вкусовые привычки, индивидуальные предпочтения и доступность продукта.

Мы думаем: Сырые орехи гораздо полезнее, чем жареные.

На самом деле: В целом — да. Любые продукты при высоких температурах, при которых и происходит жарка, рискуют обрести в себе канцерогены. Это доказано для мяса и мясопродуктов, возможно, такие процессы свойственны и орехам.