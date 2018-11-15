14 ноября в Уборковской средней школе для учащихся 8-11 классов проведена беседа, посвященная Всемирному дню борьбы против диабета. Врач общей практики Никита Гараев рассказал ребятам о том, как избежать этой коварной болезни, что необходимо делать при различных формах её проявления, а также насколько важна своевременная профилактика сахарного диабета.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ко Всемирному дню борьбы против диабета 14 ноября в Уборковской средней школе для учащихся 8-11 классов проведена беседа, посвященная Всемирному дню борьбы против диабета. Врач общей практики Никита...