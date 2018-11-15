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Ко Всемирному дню борьбы против диабета
16.11.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край
14 ноября в Уборковской средней школе для учащихся 8-11 классов проведена беседа, посвященная Всемирному дню борьбы против диабета. Врач общей практики Никита Гараев рассказал ребятам о том, как избежать этой коварной болезни, что необходимо делать при различных формах её проявления, а также насколько важна своевременная профилактика сахарного диабета.
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14 ноября в Уборковской средней школе для учащихся 8-11 классов проведена беседа, посвященная Всемирному дню борьбы против диабета. Врач общей практики Никита...
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