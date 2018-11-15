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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5948 человек, в том числе вчера, 15 ноября, – 1 человек
16.11.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Гродно и Гродненский район:
Лесной массив ур. Пышки – 1 случай.
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5948 человек, в том числе вчера, 15 ноября, – 1 человек
Гродно и Гродненский район: Лесной массив ур. Пышки – 1 случай. http://grodnonews.by/
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