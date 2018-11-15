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Особо опасен. Для деток

16.11.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Особо опасен. Для деток

Врач-педиатр (районный) Вороновской ЦРБ Галина Яновна Васюро:

— Грипп — одно из самых серьезных заболеваний. По сравнению с иными острыми респираторными инфекциями чаще других вызывает осложнения. На слуху недавний случай с гродненками, мамой и дочкой, которые были госпитализированы в реанимационное отделение областной инфекционной больницы с диагнозом «воспаление головного мозга». Как утверждают специалисты, это следствие перенесенного гриппа. Женщина и девочка не были привиты.

Грипп особенно опасен для детей до двух лет. Иммунитет еще не до конца сформирован. Первый же подъем температуры вызывает интоксикацию, которая сопровождается вялостью, отказом от еды и питья. Вылечить такого ребенка в домашних условиях практически невозможно. Подобные случаи всегда сложные, поэтому лучше их предупредить. После полугода ребенка уже можно и нужно прививать от гриппа.

Сегодня на профилактическом приеме годовалый Миша Саргсян с мамой Розой. Это их повторный визит по поводу вакцинации. Деткам до трех лет она проводится в два приема по полдозы с интервалом в четыре недели. Делается это для того, чтобы снизить аллергенную нагрузку на организм ребенка. Выработанный иммунитет сохраняется от десяти месяцев до года. После прививки ребенок наблюдается сутки, участковый педиатр справляется о здоровье малыша, посещает на дому. Миша перенес прививку хорошо, изменений в самочувствии мальчика не наблюдалось. Надо сказать, что супруги Саргсян очень щепетильны в вопросах профилактики, выполняют все рекомендации медиков касаемо деток. И это, безусловно, дает положительный результат.

Записала Галина ШЛЕМПО.

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Врач-педиатр (районный) Вороновской ЦРБ Галина Яновна Васюро: — Грипп — одно из самых серьезных заболеваний. По сравнению с иными острыми респираторными...
 
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