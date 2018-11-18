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Без признаков старения. Как уберечь руки от морщин и пигментных пятен

19.11.2018 10:29 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Без признаков старения. Как уберечь руки от морщин и пигментных пятен
shutterstock.com

Без признаков старения. Как уберечь руки от морщин и пигментных пятенНаш эксперт – врач-дерматолог, косметолог, трихолог Ирина Котова.

Проблема - кожа сохнет, шелушится,появляются трещины

В чём причина. Руки – самая незащищённая часть нашего тела. Они постоянно подвергаются воздействию моющих средств, много контактируют с водой и холодным воздухом. Всё это постепенно высушивает защитную липидную оболочку кожи, поэтому руки стареют быстрее, чем остальные части тела. Чрезмерная сухость приводит не только к появлению морщин и трещин, но и к образованию заусенцев, расслаиванию и ломкости ногтей. Впрочем, «внешние агрессоры» не единственные виновники сухой кожи на руках. Шелушение может сигналить о недостатке витаминов и микроэлементов.

Чем помазать. Кремом, содержащим мочевину или глицерин. Такая косметика хорошо увлажняет кожу. Если нужно снять раздражение и заживить трещины, подойдут кремы с аллантоином или пантенолом. Косметика с омега‑3 жирными кислотами поможет поддержать в хорошем состоянии липидную оболочку кожи рук и дополнительно защитит руки от неблагоприятного воздействия внешних факторов. Также хороши маски для рук на основе парафина (парафин должен быть специальный, а не вытопленный из обычной свечки), ванночки с эфирными маслами.
Что ещё поможет. Перчатки, которые вы станете надевать не только перед выходом на мороз, но и перед тем, как начать мыть посуду.

Заблуждение.  Многие считают, что нельзя оставлять на коже излишки крема. Якобы жирная плёнка помешает коже дышать. Применительно к рукам это правило не действует, ведь там практически отсутствуют сальные железы, которые могут оказаться закупоренными излишками косметики. Поэтому на руки крем можно наносить толстым слоем, а сверху надевать тканевые перчатки, чтобы косметика оставалась на коже как можно дольше. Вообще же, чем жирнее и плотнее крем для рук, тем лучше.

Без признаков старения. Как уберечь руки от морщин и пигментных пятен
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Проблема - появились пигментные пятна

В чём причина. По-научному пигментные пятна на руках называются «солнечное лентиго». Из названия ясно, что главный виновник их появления – солнце. Как правило, такие пятна возникают с возрастом. В этом нет ничего удивительного – до поры до времени кожа способна противостоять вредному воздействию ультрафиолета, однако с годами естественная защита слабеет.

Чем помазать. Кремом с отбеливающими компонентами – витамином С, фруктовыми кислотами, молочной кислотой, экстрактом шелковицы. Можно попытаться избавиться от пигментных пятен и при помощи домашних средств, например лимонного сока. Просто вотрите его в проблемные участки при помощи ватной палочки. Если делать это регулярно, со временем пигментированная кожа будет отшелушиваться и светлеть. Похожим эффектом обладает молочная кислота, так что различные маски для рук из простокваши или кефира – к вашим услугам.

Если же домашние средства не дают эффекта, обратитесь к косметологу, врач уберёт проблему при помощи лазера или фототерапии.

Что ещё поможет. Крем с UV-фильтром, который нужно наносить на руки в течение всего года, а не только летом.

Заблуждение.  Иногда пигмент­ные пятна на руках называют «печёночными». На самом же деле появление пятен не имеет никакого отношения к работе печени. Виноваты лишь солнце и возраст.

Без признаков старения. Как уберечь руки от морщин и пигментных пятен
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Проблема - морщины стали заметнее

В чём причина. Из-за тонкого слоя подкожного жира морщины на руках видны особенно отчётливо. По этой же причине на руках часто проступают вены, а суставы пальцев выглядят узловатыми.

Чем помазать. Кремом с гиалуроновой кислотой, коллагеном, эластином, витамином А, ретинолом. Если не найдёте крем для рук с антивозрастными компонентами, можно использовать крем для лица.
Что ещё поможет. Салонные процедуры по биоревитализации (подкожное введение гиалуроновой кислоты) и мезотерапии (инъекции витаминных коктейлей), а также заполнение морщин и выравнивание рельефа кожи гиал­уроновой кислотой.

Заблуждение.  Если вы думаете, что домашние маски помогут избавиться от морщин, вы ошибаетесь. Увы, такие маски не в силах проникнуть глубоко в кожу, поэтому они могут использоваться лишь для увлажнения и питания.

Три запрета

  • Мыть руки слишком горячей водой. Наша кожа покрыта гидролипидной мантией, которая защищает её от пересыхания, вирусов и бактерий. Горячая вода смывает естественную защиту.
  • Ежедневно пользоваться антибактериальным мылом и салфетками. И то, и другое сушит кожу. Поэтому после использования таких средств обязательно наносите на руки увлажняющий или питательный крем. 
  • Не вытирать руки после контакта с водой. Капельки воды, испаряясь, дополнительно высушивают кожу. 
 
 
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Руки часто выдают возраст, ведь морщинки, пигментные пятна и другие признаки старения появляются в первую очередь именно там. Как сохранить молодость кожи на...
 
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