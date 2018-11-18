ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молчаливый убийца. Половина больных диабетом не подозревает о своём недуге

19.11.2018 10:56 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Молчаливый убийца. Половина больных диабетом не подозревает о своём недуге
shutterstock.com

«Диабет можно сравнить с радиацией: он уже убивает, а люди этого ещё не чувст­вуют».

Жизнь – не сахар

Лидия Юдина, «АиФ»: Ольга Юрьевна, в чём главное коварство диабета?

Ольга Демичева: Диабет (особенно 2-го типа) может протекать бессимп­томно. То есть классические признаки (жажда, обильное мочеотделение, слабость) могут отсутствовать до тех пор, пока не разовьётся серьёзный дефицит инсулина.

Молчаливый убийца. Половина больных диабетом не подозревает о своём недуге Ученые утверждают, что женщины-трудоголики наиболее подвержены диабету

– За последние 15 лет число диабетиков удвоилось. Почему? Может, диагностика стала лучше?

– Главная причина, конечно, не в диагностических возможностях, а в реальном росте числа пациентов. По определению ВОЗ, сахарный диабет 2-го типа – одна из неинфекционных эпидемий XXI в. Основная проблема, приводящая к росту заболеваемости, – нездоровый образ жизни (хроническое переедание и гиподинамия). Однако одновременно растёт и число больных с диабетом 1-го типа, который развивается из-за аутоиммунного повреждения клеток поджелудочной железы. Виновата здесь, скорее всего, экология.

– Считается, что диабет в первую очередь поражает любителей сладкого. Это миф?

– Любовь к сладкому сама по себе не приводит к диабету, но употребление большого количества сахара может спровоцировать набор веса. А сахарный диабет 2-го типа прочно связан с избыточным весом, особенно с накоплением в области талии большого количест­ва так называемого «бурого» жира. По сути, диабет 2-го типа – это сердечно-сосудистое заболевание: атеросклероз и артериальная гипертензия протекают у пациентов с диабетом более агрессивно. Часто недуг впервые выявляется у пациентов, госпитализированных с инфарктом или инсультом.

Молчаливый убийца. Половина больных диабетом не подозревает о своём недуге
Сахар под контролем. 6 продуктов, которые могут спровоцировать диабет
Подробнее

– Людей, страдающих диабетом, как правило, больше всего угнетает необходимость постоянно принимать лекарства.

– Увы, без лекарств не обойтись, и нужно быть готовым к тому, что лечение будет становиться всё более интенсивным. Недуг прогрессирует, и со временем могут развиться опасные осложнения (не только сердечно-сосудистые катастрофы, но и слепота, гангрена стоп, почечная недостаточность). Сахарный диабет – неизлечимое заболевание. Но им можно управлять при помощи трёх инструментов – питания, физической активно­сти и медицинских препаратов. Поодиночке они недостаточно эффективны, но в комплексе позволяют дер­жать диабет под контролем. Если удерживать уровень сахара в крови в зоне целевых показателей (гликозилированный гемоглобин – ниже 6,5–7%), риск осложнений значительно снижается.

– Позволяет ли правильный рацион уменьшить дозу лекарств? Вроде бы полезны гречка, капуста, топинамбур…

Молчаливый убийца. Половина больных диабетом не подозревает о своём недуге Несладкая болезнь. Сколько лет можно прожить с диабетом?
– Ни один пищевой продукт не способен снизить уровень сахара в крови. Овощи и цельные злаки (макароны из твёрдых сортов пшеницы, пшённая, перловая и гречневая каши), богатые клетчаткой, повышают уровень глюкозы в крови медленнее, чем кондитерские изделия и сдоба. Они и должны стать основой питания при диабете, т. е. составлять до 50–60% пищевой ценности рациона.

– Вы уже упомянули, что диабет неизлечим. Но какие направления науки позволят жить с ним максимально долго?

– В последние годы появились три принципиально новых класса препаратов, усовершенст­вованные способы введения инсулина и средств самоконтроля, с которыми управление диабетом не мешает полноценной жизни (см. инфографику). Однако лечение диабета, как и любого другого хронического заболевания, требует постоянного сотрудничест­ва врача и пациента и только в этом случае бывает успешным.


Молчаливый убийца. Половина больных диабетом не подозревает о своём недуге
Нажмите для увеличения
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интервью «АиФ» врач-эндо­кринолог, член Европейской ассоциации по изучению диабета Ольга Демичева – о болезни, жертвами которой в России стали уже почти 9 млн...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Без признаков старения. Как уберечь руки от морщин и пигментных пятен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика