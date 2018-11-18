Молчаливый убийца. Половина больных диабетом не подозревает о своём недуге

«Диабет можно сравнить с радиацией: он уже убивает, а люди этого ещё не чувст­вуют».

Жизнь – не сахар

Лидия Юдина, «АиФ»: Ольга Юрьевна, в чём главное коварство диабета?

Ольга Демичева: Диабет (особенно 2-го типа) может протекать бессимп­томно. То есть классические признаки (жажда, обильное мочеотделение, слабость) могут отсутствовать до тех пор, пока не разовьётся серьёзный дефицит инсулина.

– За последние 15 лет число диабетиков удвоилось. Почему? Может, диагностика стала лучше?

– Главная причина, конечно, не в диагностических возможностях, а в реальном росте числа пациентов. По определению ВОЗ, сахарный диабет 2-го типа – одна из неинфекционных эпидемий XXI в. Основная проблема, приводящая к росту заболеваемости, – нездоровый образ жизни (хроническое переедание и гиподинамия). Однако одновременно растёт и число больных с диабетом 1-го типа, который развивается из-за аутоиммунного повреждения клеток поджелудочной железы. Виновата здесь, скорее всего, экология.

– Считается, что диабет в первую очередь поражает любителей сладкого. Это миф?

– Любовь к сладкому сама по себе не приводит к диабету, но употребление большого количества сахара может спровоцировать набор веса. А сахарный диабет 2-го типа прочно связан с избыточным весом, особенно с накоплением в области талии большого количест­ва так называемого «бурого» жира. По сути, диабет 2-го типа – это сердечно-сосудистое заболевание: атеросклероз и артериальная гипертензия протекают у пациентов с диабетом более агрессивно. Часто недуг впервые выявляется у пациентов, госпитализированных с инфарктом или инсультом.



Сахар под контролем. 6 продуктов, которые могут спровоцировать диабет Подробнее

– Людей, страдающих диабетом, как правило, больше всего угнетает необходимость постоянно принимать лекарства.

– Увы, без лекарств не обойтись, и нужно быть готовым к тому, что лечение будет становиться всё более интенсивным. Недуг прогрессирует, и со временем могут развиться опасные осложнения (не только сердечно-сосудистые катастрофы, но и слепота, гангрена стоп, почечная недостаточность). Сахарный диабет – неизлечимое заболевание. Но им можно управлять при помощи трёх инструментов – питания, физической активно­сти и медицинских препаратов. Поодиночке они недостаточно эффективны, но в комплексе позволяют дер­жать диабет под контролем. Если удерживать уровень сахара в крови в зоне целевых показателей (гликозилированный гемоглобин – ниже 6,5–7%), риск осложнений значительно снижается.

– Позволяет ли правильный рацион уменьшить дозу лекарств? Вроде бы полезны гречка, капуста, топинамбур…

– Вы уже упомянули, что диабет неизлечим. Но какие направления науки позволят жить с ним максимально долго?

– В последние годы появились три принципиально новых класса препаратов, усовершенст­вованные способы введения инсулина и средств самоконтроля, с которыми управление диабетом не мешает полноценной жизни (см. инфографику). Однако лечение диабета, как и любого другого хронического заболевания, требует постоянного сотрудничест­ва врача и пациента и только в этом случае бывает успешным.