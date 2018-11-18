Сегодня старость наступает позже, а пожилых людей становится все больше

- Каждый пятый в Беларуси достиг пожилого возраста. Обращаются ли белорусы к геронтологам и гериатрам?

- Официально Минздравом Беларуси в республике утверждено около 60 ставок для врачей-гериатров. Некоторые из них работают на полторы ставки, то есть фактически врачей не более 40. Насколько эффективна работа этих 40 специалистов? Им надо охватить почти два миллиона пожилых людей. Получается, один гериатр должен обслужить 50 тысяч пожилых пациентов, у которых, как правило, минимум три-пять заболеваний, много особенностей, к ним нужен специальный подход с точки зрения и диагностики, и лечения, и переносимости лекарственных препаратов. Поэтому я могу со всей ответственностью утверждать, что эффективность работы нынешних врачей-гериатров далека от желаемой. В связи с этим необходимо продумать, как организовать их деятельность в дальнейшем.

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Комплексный подход

- Во всех ли поликлиниках есть гериатры?

- В Минске - почти в каждой городской поликлинике. К ним на прием приходят люди старше 60 лет (по нашей классификации 60 лет и старше - это уже пожилые люди), которым оказывается специализированная гериатрическая помощь, даются рекомендации.

Повторю, что это вопрос серьезный и требующий изучения. Я глубоко убежден: гериатрию должны знать все врачи. Ведь в каждой клинике с огромным количеством койко-мест находятся и пожилые больные. И, конечно, к каждому такому пациенту отдельного врача-гериатра не приставишь. Я считаю, что гериатры должны заниматься координационной работой, курировать работу врачей. Например, сейчас - и это очень своевременно и правильно - почти во всех клиниках введена должность врача - клинического фармаколога. Он помогает, контролирует, отслеживает медикаментозные назначения всех специалистов. Он не может за них вести работу, но направляет ее в нужное русло. То же самое должен делать врач-гериатр. Если гериатры будут курировать работу лечащих врачей, то, может быть, будет достаточно и этих 60 ставок.

- К терапевту и гериатру поступят идентичные запросы от пациентов?

- Принципиальной разницы между этими врачами нет. Единственное - гериатр больше знает об особенностях пожилого человека. А в остальном пока больших отличий нет. Конечно, врач-гериатр должен использовать комплексный подход: принимать во внимание не только болезни, а подходить синдромально, то есть определять и учитывать комплексные изменения пожилого человека, которые сегодня являются наиболее важными. Это, например, синдром падений, синдром когнитивных нарушений и самый важный - синдром старческой астении (слабости и утомляемости). Мы видим, что пожилой человек отличается от молодого, но если спросить, чем, то мы, скорее всего, затруднимся ответить. Анализ синдрома старческой астении дает возможность оценить состояние пожилого человека. При этом старческая астения - следствие синдрома старческой саркопении (деградации поперечно-полосатой мускулатуры). Шаркающая, семенящая походка, согнутость, прищуренный взгляд - результат такой деградации.

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Основные принципы

- Если пожилого человека ничто не беспокоит либо он не привык ходить по врачам, но сын или дочь видят, что у него появились проблемы с памятью, могут ли они обратиться к гериатру? Примут ли их без присутствия самого пациента?

- Конечно, это обязательно надо сделать. Близкие родственники должны взять на себя заботу о пожилом человеке и инициировать, если это необходимо, врачебные осмотры, медицинские наблюдения. Обязательно! Именно этим определяются сохранность, способность человека к уходу за собой, сохранение самостоятельности. Ведь какие основные принципы необходимы для жизни пожилого человека? Они сформулированы в резолюции ООН: независимость, уход, возможность реализации своего внутреннего потенциала и возможность активного участия в жизни своего региона и социума. Важно, чтобы человек не чувствовал себя изолированным и брошенным на произвол судьбы. Основная проблема пожилых людей - отсутствие коммуникации. Самое страшное для них - остаться в одиночестве. Помочь им не чувствовать себя забытыми, обделенными - это основная задача общества.

- Что еще тревожит сегодня геронтологов? Какие вопросы представляются важными, требующими решений и инновационных подходов?

- Есть вопросы и медицинского, и социального плана. Если говорить о медицинских компонентах, это, конечно же, проблема полиморбидности, то есть наличия множества заболеваний. В связи с этим глобальной проблемой современной клинической гериатрии является полипрагмазия - необходимость применения множества лекарственных препаратов. У пациента, как правило, не одно заболевание, и, когда узкий специалист назначает лечение от каждой болезни, в итоге приходится принимать чуть ли не десяток препаратов. Иногда можно только догадываться, что происходит в организме при сочетании такого огромного количества лекарств. Отсюда рост побочных явлений и аллергических осложнений. Важно говорить о просвещении. Нужно понимать: наше здоровье - в наших руках. Есть такое выражение: самый лучший способ увеличить продолжительность жизни - это ее не сокращать. Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек - это очень важно, надо не лениться заботиться о себе. Лень - это самый короткий путь к одряхлению и к гибели.

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Секрет прост

- Известны ли сегодня средства для лечения и замедления старческого слабоумия - деменции? Ведь людей с проявлениями этого заболевания становится все больше.

- К сожалению, это так. Предупреждение деменции находится в прямой связи с предупреждением старения вообще. Основное средство - это здоровый образ жизни. Человечество до сих пор не придумало более эффективных, надежных и действенных средств, чем отказ от вредных привычек и своевременное лечение заболеваний (к примеру, артериальной гипертонии, которая способствует развитию поражений центральной нервной системы). Качественное медицинское обслуживание и современная диагностика - те факторы, которые действительно могут предотвратить развитие этого тяжкого осложнения. Деменция - трагедия и для самого человека, и для его близких. Существуют лекарственные препараты, которые используют неврологи и психиатры. В какой-то мере они замедляют развитие деменции, но полностью излечить не могут. Это комплексное заболевание: меняются процессы не только на макро-, но и на клеточном уровне. Изменяется структура клетки, а значит, и функциональное состояние тех или иных отделов нервной системы. Справиться с этим крайне сложно, поэтому единственным возможным средством остается профилактика.

Сегодня наша кафедра совместно с Институтом генетики Национальной академии наук Беларуси проводит научно-исследовательскую работу по изучению генетики долгожителей Беларуси. Мы хотим установить взаимосвязь между особенностями генетической структуры, генетического аппарата наших долгожителей и их статусом, физическим состоянием, или, как говорят, фенотипом: насколько такие люди самостоятельны, способны к уходу за собой, адекватны и контактны, мобильны, есть ли у них когнитивные нарушения. Результаты этой работы будут иметь прикладное значение: мы получим возможность прогнозировать.