Депрессия - это не только психологические проблемы. Мифы о болезни века

Однако понимаем ли мы, что скрывается за словом «депрессия», или, как водится, верим мифам? «АиФ» решил познакомить читателей, у которых возникают вопросы на эту тему, с мнением Олега СЕЛИЦКОГО, психолога учреждения здравоохранения «Городской клинический психиатрический диспансер».

Когда говорят «депрессия» - подразумевают психологические проблемы. Однако это миф. Миф, способный запутать. Ведь, понимая депрессию лишь как проблему психологии, многие люди пытаются справляться с ней самостоятельно. Стоит сделать небольшой экскурс в мир психологии, и мы узнаем: депрессия бывает эндогенной и экзогенной. Вспомним, что греческая приставка «экзо-» есть в таких словах, как экзотика, экзоскелет. Она означает нечто внешнее. То есть экзогенная депрессия вызывается внешними причинами, а эндогенная – внутренними. Внешние причины, такие как стрессы или межличностные конфликты, и в самом деле поможет решить психолог. А вот внутренние могут иметь более сложное происхождение: нарушение химического баланса, заболевания и травмы мозга.

Как быть?

Еще один миф, самый главный и интересный, но, как ни печально, и самый вредный, - о том, как лечить депрессию. Вообще дать точное определение депрессии без ссылки на лечение сложно. Итак, что такое депрессия? Заболевание? Да. И в то же время многие ощущения заболеваний, как известно, могут оказаться симптомами. Для пояснения давайте вспомним зимний период. Холода, простудные заболевания, увы, касаются всех. Тем не менее, если мы вызываем доктора, то он, выписывая лекарства от температуры, предупреждает: принимать их надо только при температуре выше 38,5 градуса. Потому что температура полезна. Повышая ее, организм убивает микробы, усиливает защитные возможности иммунитета. Но это неприятно – голова болит, всё тело ломит, ничего не хочется. И в то же время полезно. Нечто подобное бывает, когда вы занимаетесь спортом. Легкие растяжения, микротравмы не опасны, но боль предупреждает нас: на эту ногу не прыгай, этой рукой не хватайся. И через пару дней всё проходит. Неприятно, но опять же полезно.

И таких предупредительных механизмов в организме много – их можно назвать симптомами. Одним из них и является депрессия. Итак, депрессия – это симптом, указывающий нам на неразрешенные жизненные, личностные либо ценностные проблемы.

Бытует мнение, что психолог не дает советов, и это так. Ведь проблемы, вызывающие депрессию, могут быть разными, диаметрально противоположными. И если у одного человека депрессия будет из-за отсутствия работы, то у другого она случится от того, что он работает слишком много. Поэтому в данной ситуации не получится дать всем одинаковый набор советов.

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Принцип лечения

Психология – наука естественная, поэтому не ведет себя логично. Когда мы двигаемся, как нам кажется, уходя от своей проблемы, то по законам психологии мы можем как отдаляться от нее, так и, наоборот, приближаться. А Библия словами Соломона говорит: «Во времена радости – радуйся, во времена печали – думай». О чем же предлагает подумать мудрый Соломон? Готового ответа нет. Человек, заподозривший у себя депрессию, должен сам найти причину грусти. Только личное истолкование поможет отыскать правильную дорогу. Однако есть одна поучительная история, которую описал психолог Ролло Мэй. Одна девочка упала на экзамене в обморок. Экзаменаторы, конечно же, поняли и простили, а экзамен отложили на неделю. Когда девочка пришла снова, то опять упала в обморок. И это можно назвать неврозом. Как бы мог интерпретировать это психолог? Девочка жила не на необитаемом острове, а в реальном мире. Она знала, что есть множество людей, которые не сдают экзаменов, – спортсмены, бизнесмены, программисты и артисты. Эти люди успешнее и богаче большинства. При этом она понимала, что даже несколько высших образований не гарантируют более высокий доход, чем у простого торговца или рабочего. Однако девочка решила: ей во что бы то ни стало надо сдать этот экзамен хорошо. С другой стороны, в любом вузе в дальнейшем её ожидают сотни экзаменов, поэтому ей надо было либо изменить отношение к сдаче экзамена, либо не поступать вовсе. Теперь задумаемся сами: нет ли у нас таких же спорных убеждений? Они могут быть причиной наших депрессий и проблем со здоровьем. Впрочем, экзамены – сложный период для всех.

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Что в остатке?

Конечно, признак здоровья – это оптимизм, но, чтобы он не был только маской, нужно постараться. В печали нет истины, но именно обдумывание проблемы - это путь из депрессии и тревоги к оптимизму.