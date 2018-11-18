Кампания вакцинации населения против гриппа в Сморгонском районе набирает темпы

В 2018 году планируется охватить прививками не менее 40% населения, в том числе не менее 75% из группы риска. Эти меры помогут противостоять вирусу гриппа в конце этого года и начале следующего.





На 14 ноября вакцинацией против гриппа в Сморгонском районе охвачено 16264 человека, взрослых - 12125, детей - 4139, что составляет 31,3% от всего населения. Активно проходит вакцинация у детей и взрослых из группы высокого риска неблагоприятных последствий заболевания гриппом (дети в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет, дети и взрослые от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет) привито 60%, из группы высокого риска заражения гриппом (дети от 3 до 6 лет, учащиеся учреждений образования, медицинские и фармацевтические работники, работники торговли и общественного питания и др.) - 35,6%.

Хотелось бы отметить, что прививка существенно снижает вероятность заболеть и передать вирус окружающим. Также снижается риск развития осложнений, человек переносит болезнь легче и быстрее выздоравливает.

Для массовой вакцинации населения Министерством здравоохранения Республики Беларусь закуплена российская трехвалентная вакцина «Гриппол плюс», содержащая комбинацию штаммов вирусов гриппа, которые рекомендованы ВОЗ на сезон 2018 - 2019 годов для северного полушария.

Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии рекомендует всем жителям района не терять время и сделать прививку против гриппа. Напоминаем, что вакцинация будет продолжаться до 1 декабря 2018 года.

Ирина КОВАЛЬЧУК, помощник врача-эпидемиолога ГУ «Сморгонский зональный ЦГЭ».