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Кампания вакцинации населения против гриппа в Сморгонском районе набирает темпы
19.11.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
В 2018 году планируется охватить прививками не менее 40% населения, в том числе не менее 75% из группы риска. Эти меры помогут противостоять вирусу гриппа в конце этого года и начале следующего.
Хотелось бы отметить, что прививка существенно снижает вероятность заболеть и передать вирус окружающим. Также снижается риск развития осложнений, человек переносит болезнь легче и быстрее выздоравливает.
Для массовой вакцинации населения Министерством здравоохранения Республики Беларусь закуплена российская трехвалентная вакцина «Гриппол плюс», содержащая комбинацию штаммов вирусов гриппа, которые рекомендованы ВОЗ на сезон 2018 - 2019 годов для северного полушария.
Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии рекомендует всем жителям района не терять время и сделать прививку против гриппа. Напоминаем, что вакцинация будет продолжаться до 1 декабря 2018 года.
Ирина КОВАЛЬЧУК, помощник врача-эпидемиолога ГУ «Сморгонский зональный ЦГЭ».
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В 2018 году планируется охватить прививками не менее 40% населения, в том числе не менее 75% из группы риска. Эти меры помогут противостоять вирусу гриппа в конце...
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