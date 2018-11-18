Ученые рассказали о системе питания для поддержания здоровья

Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья и специалисты Бостонской детской больницы пришли к выводу, что для поддержания здоровья и нормального веса людям необходимо употреблять качественные продукты с низким содержанием сахара и очищенных злаков.

Это способствует снижению риска развития хронических заболеваний, говорится в исследовании, которое публикует сайт MedicalXpress.

Специалисты опровергли тезис о существовании универсального соотношения жиров к углеводам.

Они рекомендуют использовать в пищу ненасыщенные жиры, а также отдавать предпочтение не рафинированным углеводам, а овощам и цельным злакам.