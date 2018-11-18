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Как в Сморгонском районе работает проект "Белмед" направленный на профилактику неинфекционных заболеваний (+ВИДЕО)

19.11.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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В последние годы в Беларуси идеи здорового образа жизни становятся все более актуальными, особенно принимая во внимание тот факт, что, согласно статистике, около 90% всех смертей в Беларуси связаны с неинфекционными заболеваниями, из них: 63% – сердечно-сосудистые заболевания и 14% – онкологические заболевания.

В Беларуси с марта 2016 года реализовывается широкомасштабный проект в сфере здравоохранения «Белмед». На его реализацию в нашей стране Европейским Союзом (ЕС), Программой развития ООН (ПРООН), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) выделено 4 млн. 100 тыс. евро, из которых львиная доля (3 млн. 800 тыс. евро) – средства ЕС. Срок окончания реализации проекта назначен на конец 2019 года.

Одна из главных целей реализации проекта «Белмед» в нашей стране является содействие улучшению системы здравоохранения и повышение благополучия белорусского народа через обеспечение качества фармацевтической продукции, содействие эффективной профилактике неинфекционных заболеваний.

Как в Сморгонском районе работает проект "Белмед" направленный на профилактику неинфекционных заболеваний (+ВИДЕО)

Руководитель проекта "Белмед" Олег ДУБОВИК

19 ноября в зале заседаний Залесского сельисполкома прошел завершающий обучающий семинар-тренинг, организованный местной инициативой «Вместе к здоровью». Данная инициатива реализуется в рамках проекта «Белмед». Ее партнерами являются Сморгонская РО «Белорусское общественное объединение ветеранов», Сморгонская ЦРБ, центр социального обслуживания населения «Тёплый дом», а также три сельисполкома – Залесский, Жодишковский и Синьковский. Во время семинара, участниками которого стали социальные работники и инициативные граждане Залесья, рассматривались вопросы сахарного диабета. В частности, участников мероприятия специалисты знакомили с домашним глюкометром. До этого проводились семинары на тему здорового образа жизни и артериальной гипертензии.

Как в Сморгонском районе работает проект "Белмед" направленный на профилактику неинфекционных заболеваний (+ВИДЕО)

Как в Сморгонском районе работает проект "Белмед" направленный на профилактику неинфекционных заболеваний (+ВИДЕО)

Как в Сморгонском районе работает проект "Белмед" направленный на профилактику неинфекционных заболеваний (+ВИДЕО)

По словам координатора местной инициативы «Вместе к здоровью» Светланы Бурко, наставниками на подобных семинарах выступают врачи Сморгонской ЦРБ - Елена Гринчик, Любовь Смирнова, Анна Пешкур.

Как в Сморгонском районе работает проект "Белмед" направленный на профилактику неинфекционных заболеваний (+ВИДЕО)

Светлана БУРКО (слева) и Елена ГРИНЧИК

- На данном этапе мы смогли реализовать то, что задумали, - комментирует реализацию местной инициативы «Вместе к здоровью» Светлана Бурко. – В обучении приняли участие 65 человек. Все эти люди с удовольствием посещали наши семинары, так как видели потребность не только самим развиваться в вопросах, которые поднимались здесь, но и передавать свои знания знакомым.

Староста д. Сукневичи (Залесский с/с) Татьяна Шатравская рассказала нам, что за время реализации инициативы посетила все семинары.

- Мало того, что темы, которые рассматривались на семинарах, были интересны мне, они, оказывается, являются очень полезными в быту. Я 20 лет проработала в социальной службе, поэтому знакома с проблемами пожилых людей. А тонометр и глюкометр позволят оказывать старикам первую медицинскую помощь более качественно, не дожидаясь приезда медиков, - резюмировала собеседница.

Как в Сморгонском районе работает проект "Белмед" направленный на профилактику неинфекционных заболеваний (+ВИДЕО)

Как в Сморгонском районе работает проект "Белмед" направленный на профилактику неинфекционных заболеваний (+ВИДЕО)

Как в Сморгонском районе работает проект "Белмед" направленный на профилактику неинфекционных заболеваний (+ВИДЕО)

Как в Сморгонском районе работает проект "Белмед" направленный на профилактику неинфекционных заболеваний (+ВИДЕО)

Как в Сморгонском районе работает проект "Белмед" направленный на профилактику неинфекционных заболеваний (+ВИДЕО)

Справка: Экономические потери в Беларуси от неинфекционных заболеваний, согласно последнему исследованию, достигают 5% ВВП. Большая часть экономических потерь является косвенной и связана со снижением трудоспособности населения.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото и видео автора.

 
 
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В последние годы в Беларуси идеи здорового образа жизни становятся все более актуальными, особенно принимая во внимание тот факт, что, согласно статистике, около...
 
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