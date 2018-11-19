ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Информация для населения: Туляремия

20.11.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
В текущем году продолжают регистрироваться случаи заболевания туляремией среди населения Республики Беларусь. Всего по состоянию на сентябрь 2018 г. зарегистрировано 9 случаев заболевания, из них 8 - только за июль-сентябрь (в 2011-2014 г.г. случаи не регистрировались, в 2015г. - 1, в 2016г. - 10, в 20017г. - 6 случаев заболевания).

В настоящее время на территории Беларусь зарегистрировано 97 природных очагов туляремии, из них - 40 (41,2%) находятся в Минской области, 37 (38,1%) – в Брестской, 9 (9,3%) - в Могилевской, 7 (7.2%) - в Гродненской, 4 (4,1%)- в Витебской областях. За 9 месяцев 2018г. в Гродненской области зарегистрирован 1 случай заболевания.

Информация для населения: Туляремия
Итак, что же такое туляремия?

Туляремия это зоонозная природно-очаговая бактериальная инфекционная болезнь. Характеризуется симптомами общей интоксикации, лихорадкой, поражением лимфатических узлов, дыхательных путей и наружных покровов. Возбудитель туляремии передаётся человеку трансмиссивным, контактным, оральным и аспирационным механизмом. 

Переносчиком возбудителя туляремии являются многочисленные виды грызунов, насекомоядных и другие виды животных. Однако, основными видами, обеспечивающими существование возбудителя в природе, являются обыкновенные полевки, водяные крысы, ондатры, бобры, зайцы. 

Резервуаром возбудителя являются также клещи, комары, слепни. 

Трансмиссивный механизм может реализоваться через инфицированных клещей, комаров, слепней; контактный – в результате проникновения возбудителя через травмы кожи при укусе инфицированных грызунов и зайцев, снятии с них шкур, разделке тушек и т.п.; оральный – через загрязненную выделениями грызунов воду и пищу; аспирационный – воздушно – пылевым путем,  при вдыхании зараженной возбудителем пыли.

Инкубационный период заболевания  от 1 дня до 3 недель, обычно 3–7 дней. У человека, заболевшего туляремией, отмечается повышение температура тела до 38-39ºС, сохраняющееся 2–3 недели, клинически это проявляется ознобом, резкой головной болью, болями в мышцах, иногда тошнота, рвота. Увеличиваются печень и селезенка, лимфатические узлы.

Меры профилактики туляремии: необходимо проведение мероприятий по борьбе с грызунами: уничтожение их в складах, амбарах, жилищах, защита от проникновения в жилые, складские и животноводческие помещения. А также обязательное проведение дердатизационных работ в помещениях и открытых стациях.

Обращаем Ваше внимание, что циркуляция возбудителя туляремии в территориях области круглогодична: зимой среди зайцев и мышевидных грызунов, весной и летом среди клещей, комаров, ондатр, бобров осенью среди обыкновенных полевок, водяных крыс, ондатр, бобров  зайцев. В связи с обострением эпидситуации по туляремии будьте внимательны при покупке туш животных, продаваемых на рынках, в местах несанкционированной торговли, Не стесняйтесь спрашивать у продавцов ветеринарное свидетельство на данный вид продукции.

При первых симптомах заболевания обращайтесь за медицинской помощью, будьте здоровы.

Ирина КОЛЕСНИКОВА, помощник врача-эпидемиолога.

 

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В текущем году продолжают регистрироваться случаи заболевания туляремией среди населения Республики Беларусь. Всего по состоянию на сентябрь 2018 г....
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Ученые рассказали о системе питания для поддержания здоровья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика