Информация для населения: Туляремия

В текущем году продолжают регистрироваться случаи заболевания туляремией среди населения Республики Беларусь. Всего по состоянию на сентябрь 2018 г. зарегистрировано 9 случаев заболевания, из них 8 - только за июль-сентябрь (в 2011-2014 г.г. случаи не регистрировались, в 2015г. - 1, в 2016г. - 10, в 20017г. - 6 случаев заболевания).



В настоящее время на территории Беларусь зарегистрировано 97 природных очагов туляремии, из них - 40 (41,2%) находятся в Минской области, 37 (38,1%) – в Брестской, 9 (9,3%) - в Могилевской, 7 (7.2%) - в Гродненской, 4 (4,1%)- в Витебской областях. За 9 месяцев 2018г. в Гродненской области зарегистрирован 1 случай заболевания.



Итак, что же такое туляремия?

Туляремия – это зоонозная природно-очаговая бактериальная инфекционная болезнь. Характеризуется симптомами общей интоксикации, лихорадкой, поражением лимфатических узлов, дыхательных путей и наружных покровов. Возбудитель туляремии передаётся человеку трансмиссивным, контактным, оральным и аспирационным механизмом. Переносчиком возбудителя туляремии являются многочисленные виды грызунов, насекомоядных и другие виды животных. Однако, основными видами, обеспечивающими существование возбудителя в природе, являются обыкновенные полевки, водяные крысы, ондатры, бобры, зайцы. Резервуаром возбудителя являются также клещи, комары, слепни. Трансмиссивный механизм может реализоваться через инфицированных клещей, комаров, слепней; контактный – в результате проникновения возбудителя через травмы кожи при укусе инфицированных грызунов и зайцев, снятии с них шкур, разделке тушек и т.п.; оральный – через загрязненную выделениями грызунов воду и пищу; аспирационный – воздушно – пылевым путем, при вдыхании зараженной возбудителем пыли.

Инкубационный период заболевания от 1 дня до 3 недель, обычно 3–7 дней. У человека, заболевшего туляремией, отмечается повышение температура тела до 38-39ºС, сохраняющееся 2–3 недели, клинически это проявляется ознобом, резкой головной болью, болями в мышцах, иногда тошнота, рвота. Увеличиваются печень и селезенка, лимфатические узлы.

Меры профилактики туляремии: необходимо проведение мероприятий по борьбе с грызунами: уничтожение их в складах, амбарах, жилищах, защита от проникновения в жилые, складские и животноводческие помещения. А также обязательное проведение дердатизационных работ в помещениях и открытых стациях.

Обращаем Ваше внимание, что циркуляция возбудителя туляремии в территориях области круглогодична: зимой среди зайцев и мышевидных грызунов, весной и летом среди клещей, комаров, ондатр, бобров осенью среди обыкновенных полевок, водяных крыс, ондатр, бобров зайцев. В связи с обострением эпидситуации по туляремии будьте внимательны при покупке туш животных, продаваемых на рынках, в местах несанкционированной торговли, Не стесняйтесь спрашивать у продавцов ветеринарное свидетельство на данный вид продукции.

При первых симптомах заболевания обращайтесь за медицинской помощью, будьте здоровы.

Ирина КОЛЕСНИКОВА, помощник врача-эпидемиолога.