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Здоровье или богатство? Кому поможет денежное дерево

20.11.2018 16:16 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Здоровье или богатство? Кому поможет денежное дерево
shutterstock.com

До 60% населения страны покупают лекарст­ва постоянно, на что тратится до 30% семейного бюджета. Между тем есть возможность лечиться почти бесплатно. Рассказывает врач-натуропат Семён Безродный

Здоровье или богатство? Кому поможет денежное дерево Навар на травах. На заготовках лекарственных растений можно неплохо заработать

- Мы много знаем, скажем, о лечебных свойствах алоэ. Но на наших подоконниках растёт ещё более полезная кладовая лекарст­венных веществ, не имеющая при этом широкой известности. Это называемое в народе денежное дерево - горшечное растение толстянка. Оно привезено в Россию с Мадагаскара и из Южной Африки, где растёт диким образом в тропических лесах. Толстянка имеет множество разновидностей. Однако наи­более распространена древовидная. Иногда ещё её называют «крассула», «жирянка». В народе есть поверье, что это растение, чьи толстенькие листочки напоминают по форме монетки, приносит богатство и изобилие в ­семью. К тому же оно имеет массу полезных с точки зрения медицины свойств. От чего конкретно оно лечит? 

Герпес на губах

Рецепт № 1. Из нескольких листиков выжать сок. Смазывать поражённое место каждые 30 минут. 

Рецепт № 2. Также выжимаем сок, но далее пропитываем соком ватку, прикладываем её на поражённое место и с помощью пластыря фиксируем.

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Язвенная болезнь 

Толстянка помогает при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Ежедневно утром за 1 час до приёма пищи необходимо съедать 2 листика растения, тщательно пережёвывая их. Вкус весьма специфический, но привыкнуть вполне реально.

Пиелонефрит, цистит

Это рецепт неотложной помощи при приступе болезни. 5 листьев толстянки измельчить, залить 200 мл горячей воды, настаивать 1 час, процедить. Принимать по 1 ст. ложке за 15 минут до еды 3 раза в день. 

Ангина, тонзиллит

Из 10 листьев выжать сок, смешать с 200 мл воды. Полоскать горло 3-5 раз в день. Рецепт подходит как профилактика и при других болезнях горла. 

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Артрит, артроз

Выжать из 10-15 листьев сок, смазывать поражённые суставы перед сном. Применять средство постоянно, даже когда болезнь несколько отступила. 

Геморрой

Приложить к анальному отверстию разрезанный лист. Средство помогает моментально, но лучше несколько раз повторить примочку.

Ожоги, ушибы, порезы, нарывы

Приложить кашицу из растолчённых листьев на повреждённый участок, закрепить бинтом. Менять повязку по мере высыхания (каждые 2-3 часа). Применять до полного излечивания.

 
 
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