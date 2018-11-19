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Чтобы школьник не болел. Укрепляем иммунитет ребёнка

20.11.2018 16:11 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Чтобы школьник не болел. Укрепляем иммунитет ребёнка
shutterstock.com

Наш эксперт – врач-педиатр Воронежской городской клинической поликлиники № 1 Галина Анцупова.

Соблюдайте гигиену

Нужно помнить, что бактерии передаются не только воздушно-капельным путём, но ещё и контактным – через грязные руки, волосы, одежду. Поэтому, как только ребёнок пришёл домой с улицы, нужно вымыть лицо и руки и переодеться в домашнюю одежду.

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Проветривайте!

Обязательно проветривайте помещение. Ребёнка нельзя держать постоянно в тепличных условиях, иначе у него будет снижен иммунитет. Причём кондиционирование и проветривание – это не одно и то же. Только благодаря проветриванию в комнате не только не скапливаются инфекции, но и поступает кислород. Если летом форточки открыты постоянно, то в холодное время года нужно стараться проветривать помещение каждые три-четыре часа. И обязательно открывайте окно за полчаса до сна, хотя бы на 10 минут! 

Гуляйте

Если с маленькими детьми родители гуляют каждый день и довольно долго, то школьники чаще всего проводят на улице недостаточно времени. В основном они живут в режиме «школа, дом и, возможно, секции». Но этого мало. Необходимо проводить не менее часа-полтора активных прогулок в день, чтобы у ребёнка была физическая нагрузка. Это способствует развитию мышечной массы и поддержанию иммунитета. Если раньше дети больше времени проводили на улицах, то сегодня всё чаще они сидят дома с планшетами и телефонами.

Ограничьте телевизор

Если ребёнок израсходовал свою энергию на компьютер или телевизор, то на борьбу с вирусами её просто не останется. Но родители не связывают одно с другим. Многим кажется, что за телевизором ребёнок отдыхает. Но это далеко не так. Отдыхать лучше активно. Здоровому ребёнку в возрасте до 12 лет можно пользоваться электронными устройствами сорок минут–час в день, но обязательно с перерывами. После 12 лет – полтора-два часа. Если у ребёнка есть проблемы со здоровьем, то о таком времяпровождении лучше забыть совсем.

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Правильно питайтесь

Иммунитет зависит в первую очередь от кишечника. Поэтому нельзя злоупотреблять фастфудом и сладостями. Правильное, сбалансированное питание – это залог здоровья. Лучше всего делать упор на приготовленную в домашних условиях пищу, а не замороженную или купленную в магазине. По возможности старайтесь не хранить приготовленное блюдо. Чем дольше оно лежит, тем меньше от него пользы.

Избегайте стрессов

Любой стресс негативно отражается на здоровье ребёнка. Поэтому не запугивайте детей. Родители часто говорят: «Не будете учиться на «отлично», не сдадите ЕГЭ». Конечно, надо хорошо учиться, но запугивание – это не метод воздействия. В школе и в семье не должно быть эмоционального давления на ребёнка. Отношения должны быть доверительными с самого юного возраста.

Пейте витамины

Один из методов профилактики простудных заболеваний – это лекарственная терапия. Это могут быть поливитамины (особенно группы B и C), противовирусные препараты, которые используются не только для лечения, но и для профилактики, а также лекарства, влияющие на иммунную систему.

 
 
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Не успели наши дети и внуки пойти в школу, как тут же отправились на больничный. Кто-то подхватил инфекцию в лагере или у бабушки в деревне – и вот весь класс уже...
 
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