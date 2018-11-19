Вакцинация от гриппа не входит в список обязательных прививок, но ежегодно семья Юхневич из Жирмун делает выбор исключительно в пользу этого способа защиты





— Наш старший сын, девятиклассник Владислав, в детстве часто болел бронхитом, — рассказывает Наталья Ивановна, — Многие мамы знают, что лечится он дольше, чем обычная простуда. На одном из приемов врач нашей амбулатории посоветовал прививать ребенка от гриппа, чтобы его иммунитет был готов встретиться с болезнью, способной вызвать тяжелые осложнения. У детей ведь она часто провоцирует бронхит, пневмонию. Лет пять назад мы привили сына впервые. С тех пор всей семьей используем этот способ защиты от инфекции.

Наталья Ивановна работает учителем начальных классов в Жирмунской средней школе. Ей положено прививаться против гриппа, так как она контактирует с детьми. Женщина никогда и не противилась вакцинации, так как убеждена в ее эффективности. Опасность заразиться хоть и не исключается, но облегчить симптомы и избежать осложнений недуга — тоже немаловажно. Ежегодно к сезону подъема заболеваемости гриппом Юхневичи формируют 100%-й семейный иммунитет.

К слову, руководство Жирмунской средней школы, где мама и двое детей проводят большую часть времени, позаботилось о дополнительной защите от гриппозной инфекции. Вакцинированы 8 из 18-ти педагогов учреждения (это 44%), 39 из 83-х учащихся (47%). Медики утверждают, что наибольший эффект от вакцинации достигается в коллективе, где не менее 40% от его численности сделают прививку от гриппа.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото из семейного архива Юхневичей.