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В «черную пятницу» в Минске фитнес подешевеет вдвое

21.11.2018 09:04 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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В «черную пятницу» в Минске фитнес подешевеет вдвое
Фото из открытых источников

В «черную пятницу» подешевеют годовые и полугодовые абонементы на базовый фитнес и базовый аквафитнес. Также «постройнеют» клубные карты уровня Premium и Gold. Можно будет сэкономить и на покупке детских абонементов. Скидки будут достигать 45%.

Чтобы приобрести абонементы почти за полцены, нужно будет посетить «Мир фитнеса» лично. Кассы будут работать до последнего посетителя, а чтобы избежать очередей, предложат отметиться и прийти за оформлением в субботу – в этом случае скидка сохранится.

В «черную пятницу» в Минске фитнес подешевеет вдвое
 

«Черная фитнес-пятница» станет мощным стимулом для тех, кто пока не решился взяться за свое тело и приступить к тренировкам. Мы рассчитываем, что тем самым поддержим моду на здоровый образ жизни в Минске», – отметили в «Мире фитнеса».

«Мир фитнеса» – один из крупнейших фитнес-клубов в Беларуси. На площади 7,5 тыс. «квадратов» собрано более 500 тренажеров и открыто 3 бассейна. В центре работает свыше 100 фитнес-инструкторов и врач-диетолог. Также действует детский фитнес и организована игровая комната.

*на правах рекламы.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 23 ноября пройдет «черная фитнес-пятница». В частности, почти вдвое снизят цены на годовые и полугодовые абонементы в «Мир фитнеса».
 
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