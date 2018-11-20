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Так ли безобидны электронные сигареты?!

21.11.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край  
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Так ли безобидны электронные сигареты?!Мировые продажи «электронных сигарет» в 2013 г. достигли 3 миллиардов долларов, для сравнения общий рынок табачной продукции оценивается в 800 миллиардов долларов. 
«Электронная сигарета» или электронная система доставки никотина (далее – ЭСДН или ЭС) — электронный ингалятор, позиционируемый производителями как средство никотиновой заместительной терапии (по аналогии с заместительной терапией метадоном).
Всемирной организацией здравоохранения (далее — ВОЗ) в 2008 г. высказана официальная позиция: «ВОЗ не располагает научными данными, подтверждающими безопасность и эффективность этого изделия. Его продавцы должны незамедлительно убрать со своих веб-сайтов и из других информационных материалов любые утверждения о том, что ВОЗ рассматривает его в качестве безопасного и эффективного средства облегчающего прекращение курения».
Да, есть и преимуществах ЭС в сравнении с обычной сигаретой:
1. Организм вейпера не получает при парении такого количества токсичных канцерогенов и ядов, как обычный курильщик.
2. Не будет и печально известного кашля курильщика. Более того, парение после пользования сигаретами восстанавливает потерянные вкусовые ощущения и реанимирует обоняние.
3. Парение намного безопаснее, чем вдыхание канцерогенного табачного дыма. Также парильщик не столкнется с неприятным сигаретным запахом от волос, одежды, желтизной зубов и кожи.
4. Никотин, содержащийся в жидкости для парения, безопаснее по своему воздействию, чем тот, которым обладают сигареты. Дело в том, что никотиновая добавка, входящая в жижу, не является чистым никотином, а представляет собой химическое соединение, которое не содержит вредных добавок.

Но не стоит забывать о том, что входящий в состав никотиновая добавка, глицерин и пропиленгликоль тоже оказывает отрицательное действие. Уверенность в полной безвредности курительного девайса – довольно серьезное заблуждение. Жидкость, используемая для вейперства, содержит такие соединения, которые при более внимательном рассмотрении нельзя назвать на 100% безопасными.

Во многих развитых странах реклама вейпинга и электронных сигарет запрещена законом.
И подавляющее большинство врачей ставят под глубокие сомнения полезность и безвредность электронных сигарет.

По мнению медиков, последствия от электронной сигареты могут стать довольно печальными. Почему известные производители курительных гаджетов умалчивают о том, что:

1. Длительный срок увлечения вейпингом способен спровоцировать различные мутации клеток на генном уровне. Кстати, данные клеточные изменения имеют склонность к прогрессированию и передаются следующим поколениям.
2. Парение вовсе не освобождает курильщика от тяги к сигаретам. Вейперсвто – эта та же зависимость, но уже к другому занятию. И переход на курительный гаджет – это всего лишь подмена одного пристрастия другим.
3. Никотин в любом виде является наркотическим ядовитым веществом. И увещевания многих изготовителей ЭС о том, что их никотиновые и ароматизированные добавки проходят особенную фильтрацию можно сравнить с похвалой, что их яд особенно чистый и профильтрованный.
Так каких неприятностей стоит ожидать в результате длительного использования вейпа? Самой частой жалобой парильщиков становятся проблемы, касающиеся состояния гортани. Многие любители ЭС говорят о различных неприятных ощущениях: боли, першении, раздражения горла. Объяснение такой неприятности можно поискать в составе жижи для парения.
Кстати, у людей, склонных к аллергическим реакциям, пропиленгликоль может вызвать и неприятные симптомы в горле.
Кроме прыщей и першения, аллергия от замеса проявляется следующими признаками:
• продолжительная икота;
• болезненность в мышцах;
• сильный кашель сухого типа;
• дрожь (тремор) конечностей;
• расстройство желудка (диарея);
• покраснения на коже (крапивница);
• усиленное потоотделение, особенно во время сна;
• афтозный стоматит (патология, проходящая с образованием язвочек и эрозивный изъявлений на слизистой рта).
Важным признаком аллергической реакции на глицерин и пропиленгликоль является ощущение сухости ротовой слизистой. Если такое происходит, придется отказаться от «парительного» увлечения и найти себе более достойное хобби.
Содержание никотина в электронных сигаретах варьирует от 0 % до 2,4 % или 0-24 мг/мл. В зависимости от содержания никотина жидкости делят на группы: без никотина — 0 мг/мл (0 %); супер легкие — 6-11 мг/мл (0,6-1,1 %); легкие — 12-16 мг/мл (1,2-1,6 %); крепкие — 18 мг/мл (1,8 %); очень крепкие — 24 мг/мл (2,4 %).
В идеале лучше вообще не пользоваться электронными сигаретами. Ведь данные устройства могут даже покалечить своего хозяина. Они слишком часто взрываются в руках человека. А последствия взрыва электронной сигареты просто ужасны – от рваных лицевых ран и сильных ожогов до сотрясения мозга и повреждения шейных позвонков.
К причинам взрыва можно отнести:
• Использование батарей низкого качества, поврежденных (поцарапанных, затертых) или неподходящих по мощности, не пригодных для эксплуатации.
• Зарядка неподходящими по мощности зарядными устройствами (легкомысленное использование зарядного устройства от любого гаджета, вместо идущего в комплекте).
• Неправильный уход за аккумулятором (нельзя оставлять прибор на зарядке на целую ночь, необходимо отключать электронную сигарету, как только она полностью зарядится).
• Повышенный температурный режим (хранить девайс следует в прохладном месте, вдали от солнца), особенно во время зарядки устройства.
• Использование механических модов для курения «без электроники» (в механических устройствах отсутствуют защитные чипы, которые отключают устройство в случае необходимости).
Возможно парение – это совсем не то, что вам нужно в сфере хобби?!
Помните, что здоровье легко можно потерять, а вот восстановить порой бывает очень сложно.

 
 
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Мировые продажи «электронных сигарет» в 2013 г. достигли 3 миллиардов долларов, для сравнения общий рынок табачной продукции оценивается в 800 миллиардов долларов. ...
 
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