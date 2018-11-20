Так ли безобидны электронные сигареты?!

Мировые продажи «электронных сигарет» в 2013 г. достигли 3 миллиардов долларов, для сравнения общий рынок табачной продукции оценивается в 800 миллиардов долларов.

«Электронная сигарета» или электронная система доставки никотина (далее – ЭСДН или ЭС) — электронный ингалятор, позиционируемый производителями как средство никотиновой заместительной терапии (по аналогии с заместительной терапией метадоном).

Всемирной организацией здравоохранения (далее — ВОЗ) в 2008 г. высказана официальная позиция: «ВОЗ не располагает научными данными, подтверждающими безопасность и эффективность этого изделия. Его продавцы должны незамедлительно убрать со своих веб-сайтов и из других информационных материалов любые утверждения о том, что ВОЗ рассматривает его в качестве безопасного и эффективного средства облегчающего прекращение курения».

Да, есть и преимуществах ЭС в сравнении с обычной сигаретой:

1. Организм вейпера не получает при парении такого количества токсичных канцерогенов и ядов, как обычный курильщик.

2. Не будет и печально известного кашля курильщика. Более того, парение после пользования сигаретами восстанавливает потерянные вкусовые ощущения и реанимирует обоняние.

3. Парение намного безопаснее, чем вдыхание канцерогенного табачного дыма. Также парильщик не столкнется с неприятным сигаретным запахом от волос, одежды, желтизной зубов и кожи.

4. Никотин, содержащийся в жидкости для парения, безопаснее по своему воздействию, чем тот, которым обладают сигареты. Дело в том, что никотиновая добавка, входящая в жижу, не является чистым никотином, а представляет собой химическое соединение, которое не содержит вредных добавок.

Но не стоит забывать о том, что входящий в состав никотиновая добавка, глицерин и пропиленгликоль тоже оказывает отрицательное действие. Уверенность в полной безвредности курительного девайса – довольно серьезное заблуждение. Жидкость, используемая для вейперства, содержит такие соединения, которые при более внимательном рассмотрении нельзя назвать на 100% безопасными.

Во многих развитых странах реклама вейпинга и электронных сигарет запрещена законом.

И подавляющее большинство врачей ставят под глубокие сомнения полезность и безвредность электронных сигарет.

По мнению медиков, последствия от электронной сигареты могут стать довольно печальными. Почему известные производители курительных гаджетов умалчивают о том, что:

1. Длительный срок увлечения вейпингом способен спровоцировать различные мутации клеток на генном уровне. Кстати, данные клеточные изменения имеют склонность к прогрессированию и передаются следующим поколениям.

2. Парение вовсе не освобождает курильщика от тяги к сигаретам. Вейперсвто – эта та же зависимость, но уже к другому занятию. И переход на курительный гаджет – это всего лишь подмена одного пристрастия другим.

3. Никотин в любом виде является наркотическим ядовитым веществом. И увещевания многих изготовителей ЭС о том, что их никотиновые и ароматизированные добавки проходят особенную фильтрацию можно сравнить с похвалой, что их яд особенно чистый и профильтрованный.

Так каких неприятностей стоит ожидать в результате длительного использования вейпа? Самой частой жалобой парильщиков становятся проблемы, касающиеся состояния гортани. Многие любители ЭС говорят о различных неприятных ощущениях: боли, першении, раздражения горла. Объяснение такой неприятности можно поискать в составе жижи для парения.

Кстати, у людей, склонных к аллергическим реакциям, пропиленгликоль может вызвать и неприятные симптомы в горле.

Кроме прыщей и першения, аллергия от замеса проявляется следующими признаками:

• продолжительная икота;

• болезненность в мышцах;

• сильный кашель сухого типа;

• дрожь (тремор) конечностей;

• расстройство желудка (диарея);

• покраснения на коже (крапивница);

• усиленное потоотделение, особенно во время сна;

• афтозный стоматит (патология, проходящая с образованием язвочек и эрозивный изъявлений на слизистой рта).

Важным признаком аллергической реакции на глицерин и пропиленгликоль является ощущение сухости ротовой слизистой. Если такое происходит, придется отказаться от «парительного» увлечения и найти себе более достойное хобби.

Содержание никотина в электронных сигаретах варьирует от 0 % до 2,4 % или 0-24 мг/мл. В зависимости от содержания никотина жидкости делят на группы: без никотина — 0 мг/мл (0 %); супер легкие — 6-11 мг/мл (0,6-1,1 %); легкие — 12-16 мг/мл (1,2-1,6 %); крепкие — 18 мг/мл (1,8 %); очень крепкие — 24 мг/мл (2,4 %).

В идеале лучше вообще не пользоваться электронными сигаретами. Ведь данные устройства могут даже покалечить своего хозяина. Они слишком часто взрываются в руках человека. А последствия взрыва электронной сигареты просто ужасны – от рваных лицевых ран и сильных ожогов до сотрясения мозга и повреждения шейных позвонков.

К причинам взрыва можно отнести:

• Использование батарей низкого качества, поврежденных (поцарапанных, затертых) или неподходящих по мощности, не пригодных для эксплуатации.

• Зарядка неподходящими по мощности зарядными устройствами (легкомысленное использование зарядного устройства от любого гаджета, вместо идущего в комплекте).

• Неправильный уход за аккумулятором (нельзя оставлять прибор на зарядке на целую ночь, необходимо отключать электронную сигарету, как только она полностью зарядится).

• Повышенный температурный режим (хранить девайс следует в прохладном месте, вдали от солнца), особенно во время зарядки устройства.

• Использование механических модов для курения «без электроники» (в механических устройствах отсутствуют защитные чипы, которые отключают устройство в случае необходимости).

Возможно парение – это совсем не то, что вам нужно в сфере хобби?!

Помните, что здоровье легко можно потерять, а вот восстановить порой бывает очень сложно.