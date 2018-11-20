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Пациентам — максимум внимания
21.11.2018 — Новости Здоровья | Лоевский край
Врачи, как бы пафосно это ни звучало, несут ответственность за здоровье всего человечества. Сама профессия подразумевает наличие доброго и отзывчивого характера, чувства сострадания к другим. Когда с духовными качествами всё хорошо — вам открыта дорога в медицину. Душевной чуткостью, особым вниманием к своим пациентам обладает заведующий Севковским фельдшерско-акушерским пунктом Артём Романюк.
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Врачи, как бы пафосно это ни звучало, несут ответственность за здоровье всего человечества. Сама профессия подразумевает наличие доброго и отзывчивого характера,...
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