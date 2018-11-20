Пациентам — максимум внимания

Врачи, как бы пафосно это ни звучало, несут ответственность за здоровье всего человечества. Сама профессия подразумевает наличие доброго и отзывчивого характера, чувства сострадания к другим. Когда с духовными качествами всё хорошо — вам открыта дорога в медицину. Душевной чуткостью, особым вниманием к своим пациентам обладает заведующий Севковским фельдшерско-акушерским пунктом Артём Романюк.

Вот уже третий год трудится молодой человек на лоевской земле, куда он попал по распределению после окончания Гомельского государственного медицинского колледжа. Несмотря на небольшой трудовой стаж, он уже зарекомендовал себя, как хороший специалист. Сам Артём Васильевич родом из Брагина. Попав на Лоевщину, он быстро адаптировался в коллективе, заручился поддержкой и помощью более опытных коллег. Герой публикации очень внимательно и ответственно подходит к выполнению своих врачебных обязанностей. Облегчая боль, избавляя пациентов от различных недугов, доктор не теряет своей жизнерадостности и бьющей ключом энергии. У него на обслуживании находятся 400 человек. И все они, от мала до велика, бесконечно ценят и уважают специалиста. В среднем за смену Артём Васильевич принимает 11 человек. Ежемесячно осуществляет патронаж 5-ти детей в возрасте до 3-х лет. К слову, именно педиатрия является одновременно и специализацией, и мечтой молодого врача. Всем известно, что в работе врача ошибок быть не должно: ему доверено не только здоровье человека, но и жизнь. Эту аксиому А.В. Романюк усвоил раз и навсегда, поэтому в своей практике никогда не спешит с выводами в диагнозах и в назначении лечения, перепроверяет их точность. Он всегда готов ответить на любые волнующие пациентов вопросы и обязательно найдёт слова, чтобы поддержать их. К такому доктору очень быстро возникает доверие, а беседа с ним дарит чувство комфорта и безопасности.

Ирина Конопляник, «ЛК».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пациентам — максимум внимания Врачи, как бы пафосно это ни звучало, несут ответственность за здоровье всего человечества. Сама профессия подразумевает наличие доброго и отзывчивого характера,...