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«Зеркало души»

21.11.2018 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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«Зеркало души»
Зрение принадлежит к числу интереснейших явлений природы.
Над изучением зрения, его тончайших механизмов работают сотни исследователей во многих лабораториях мира.
Зрение дает людям 90% информации, воспринимаемой из внешнего мира.
Хорошее зрение необходимо человеку для любой деятельности: учебы, отдыха, повседневной жизни. Глаза — удивительный дар природы. Они являются не только зеркалом души, но и зеркалом общего состоя-ния здоровья. Каждый человек должен понимать, как важно оберегать и сохранять зрение.
Нарушение зрения у детей — большая социально-гигиеническая проблема.
Зрительные расстройства связаны не только с условиями зрительной работы, но и с другими широкими социальными и бытовыми условиями. Это такие факторы, как питание, в частности, витаминная недостаточность, природные условия, климат. Установлена связь между нарушениями зрения и состоянием здоровья. Имеют значение рост и развитие самого органа зрения, наследственная предрасположенность.
Степень участия зрения в процессе школьных занятий очень велика. Поэтому в школьном возрасте особое значение приобретает гигие-на зрения у детей, задачей которой является обеспечение всех условий для оптимального состояния функций глаза.
К основным факторам, которые влияют на нарушение зрения у школьников, относят:
недостаточное освещение рабочего места (особенно при искусственном освещении);
неприспособленная или плохо приспособленная мебель для занятий;
неправильная посадка за рабочим столом. Вредная привычка читать и писать, сильно склонив голову, сгорбившись, с наклоном в сторону, в неудобном положении способствует развитию ослабления зрения.
Для обеспечения сохранения и нормализации зрения, а также для предупреждения прогрессирования нарушений зрения рекомендуется:
использование учебников и книг, имеющих хорошее качество оформления, соответствующее санитарным нормам и правилам;
соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения;
чередование занятий учащихся с отдыхом;
контроль за правильной позой учащихся во время занятий;
организация систематических прогулок и игр на свежем воздухе;
активное гармоничное физическое развитие детей и подростков;
организация рационального питания и витаминизации;
исключение зрительных нагрузок за полчаса до сна;
проведение гимнастики для глаз в школе и дома.
Гимнастика для глаз:
Крепко зажмурьте глаза на 3-5 секунд. Повторите 6-8 раз. Упражнение укрепляет мышцы век, улучшает кровообращение.
Поставьте большой палец руки на расстоянии 25-30 сантиметров от глаз, смотрите двумя глазами на конец пальца 3-5 секунд, закройте один глаз на 3-5 секунд, затем снова смотрите двумя глазами, закройте другой глаз. Повторите 10 раз. Упражнение укрепляет мышцы глаз.
Тремя пальцами каждой руки слегка нажмите на верхнее веко, через 1-2 секунды уберите пальцы с век. Повторите 3-4 раза. Упражнение улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости.
Положите кончики пальцев на виски, слегка сожмите их. 10 раз быстро моргните. Закройте глаза и отдохните, сделав 2-3 глубоких вдоха. Повторите 3 раза. Упражнение снимает усталость глаз.
Проведение комплексных профилактических и оздоровительных мероприятий обеспечивает сохранение и нормализацию зрения, а также предупреждение прогрессирования нарушения зрения.
Наталья Сакович,
фельдшер-валеолог райЦГЭ.

 
 
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Зрение принадлежит к числу интереснейших явлений природы. Над изучением зрения, его тончайших механизмов работают сотни исследователей во многих лабораториях...
 
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