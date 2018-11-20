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Неприятные соседи. Как избавиться от клопов в квартире

21.11.2018 16:01 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Неприятные соседи. Как избавиться от клопов в квартире
toxid.ru

Как бороться с постельными клопами.

Ночные жители

Попасть в любое жилище клопы могут с новой или старой мебелью, «приехать» на одежде или обуви из другой страны, переселиться от соседей через отверстия и щели, по водопроводным, отопительным и газовым трубам, электропроводке, в теплое время года  – по наружным стенам дома.

В новом доме насекомые селятся в любых щелях, за плинтусами, под коврами, в книгах, за картинами и обоями, в розетках и  выключателях,  в складках матрацев, диванов, кроватей, других предметов домашнего обихода.

Их тело так устроено, что может протиснуться в невероятно узкое место, причем именно там паразитам наиболее комфортно.

Клопы - ночные охотники. Они наиболее активны с 3 часов ночи до 6 часов утра. Благодаря своей подвижности и высокой скорости могут за считаные минуты добраться из любого уголка квартиры до кровати, потратить 20-25 минут, чтобы поесть, и быстро спрятаться в убежище.

Днем клопы прячутся в укромных затемненных местах, поближе к источнику пищи, а именно к человеческому телу. Поэтому долгое время можно не знать, что в доме завелись кусачие членистоногие. У клопов превосходно развиты органы обоняния: обнаруживают жертву на значительном расстоянии.

В наиболее удобных для насекомых убежищах образуются большие скопления паразитов, которые называются гнездами, их легко обнаружить по черным или коричневым шкуркам личинок.

Постельные клопы питаются один раз в 5-10 дней. Сытое насекомое переваривает пищу в укрытии и не попадается на глаза.

Сложность в том, что эти паразиты размножаются с катастрофической скоростью. Взрослая самка откладывает до десятка яиц ежедневно, а всего за 12 месяцев жизни она способна отложить около 500 яиц. Личинка вылупляется всего через 4 дня, а для превращения во взрослого клопа ей нужно чуть больше месяца.

Опасны ли укусы?

На укус постельного клопа может возкнуть аллергическая реакция. Она наблюдается у 80% людей. Такими проявлениями могут быть появление папул, покраснения, зуд, боль и иногда  — анафилактический шок. 70% жертв постельных клопов не ощущают их укусов. Именно из-за этого люди даже не подозревают, что по ночам у них сосут кровь насекомые.

Сами укусы постельных клопов располагаются по линии в две-пять красных точек. Из всех кровососущих насекомых клопы — единственные паразиты, которые для насыщения сосут кровь последовательно из нескольких ранок.

Обращайтесь к профессионалам!

Как рассказала «АиФ» заместитель главного врача Центра профилактической дезинфекции г. Минска Ирина ГОЛОТИК, специалисты Центра в месяц получают более 100 заявок от жильцов на обработку квартир от клопов.

Если от тараканов еще можно попробовать избавиться с помощью химических средств, которые продаются в магазинах, то с клопами своими силами справиться очень сложно.

 У постельных клопов есть н особенность: они чувствительны к температуре воздуха в помещении. Нормально они чувствуют себя от +10 до 30 градусов. При температуре выше 50 градусов клопы и их яйца гибнут моментально, при температуре ниже +5 градусов насекомые впадают в анабиоз.

Борьба с клопами температурными методами эффективна, но сложна технологически. Сегодня наиболее действенным  способом уничтожения клопов считается применение инсектицидов. Их правильное использование, может помочь быстро избавиться от постельных клопов.

Поэтому, эксперт советует: лучше всего предоставить проведение истребительных дезинсекционных мероприятий специалистам. Это дешевле и эффективнее.

 
Теги: Минск
 
 
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