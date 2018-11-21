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Главное лекарство — сам врач

22.11.2018 — Новости Здоровья | Ивьевский край  
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Древние мудрецы утверждали, что человек может быть плохим художником или плотником, но не имеет права быть плохим врачом, ибо это безнравственно. С тех пор ничего не поменялось. В медицине по-прежнему главным лекарством является врач. К нему идут, ему верят, на него надеются. И не оправдать это доверие врачи не имеют морального права.
Медицинское обслуживание населения Ивьевского района осуществляют: центральная районная больница на 176 коек с районной поликлиникой на 250 посещений в смену, Юратишковская городская больница на 65 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену, 6 самостоятельных амбулаторий, 3 из которых являются амбулаториями врача общей практики, 17 фельдшерско-акушерских пунктов.

Главное лекарство — сам врач

Медицинскую помощь населению района оказывают 650 человек, в том числе: 66 врачей, 306 средних медицинских работников, 163 – младшего медицинского персонала.
В 2018 году в район прибыло 11 молодых специалистов, из них 4 врача (врач-онколог, врач-рентгенолог, врач общей практики, врач-психотерапевт) и 7 средних медицинских работников (фельдшер, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи и 5 медсестер). Ждали 11 врачей (анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, хирург, стоматолог-терапевт, психотерапевт, психиатр-нарколог, 2 терапевта, врач функциональной диагностики, 2 врача общей практики) и 5 средних медицинских работников…
На сегодняшний день в районной больнице работают 14 молодых специалистов - врачей и 19 человек среднего медицинского персонала.
84,7% средних медработников имеют квалификационные категории, из них высшую - 46 человек, или 15,0%, первую – 141, или 46,1%, вторую – 75 человек, или 24,5%. Квалификационные категории имеют 45% врачей, в том числе: высшую 5, первую 14 и вторую —15 человек.
Рядом с теми, кто только начинает жить и работать, свято следуя клятве Гиппократа, работают врачи-легенды, профессионализм которых снискал им большой авторитет в районе. Есть в районной больнице и династии врачей. Именно ими и держится медицина района. И это очень важно и очень ценно. Здоровье — это ведь не пилюля, которую можно проглотить с тем, чтобы потом больше не беспокоиться. Пусть это будет сказано чересчур прямо, но здоровье – это та вершина, которую каждый должен преодолевать сам и при этом знать, что всегда может получить необходимую медицинскую помощь от квалифицированных врачей.
Приятно констатировать, что в районе созданы условия для комфортной и действенной работы медицинских работников. В последние годы многое делается по реконструкции, ремонту отделений, помещений больницы и поликлиники. Большим подспорьем в этом стала подготовка к областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дожинки – 2018». В Ивьевской ЦРБ проводились работы по реконструкции зданий Ивьевской поликлиники, инфекционного и лечебного корпусов из средств Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: выделено – 412 355 рублей. Из средств местного бюджета выделено 455 000 рублей.
Государственные социальные стандарты в области здравоохранения, которые в районе выполняются, благодаря таким улучшениям условий работы и лечения, будут выполняться и впредь с большой отдачей и эффективностью.

 
 
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Древние мудрецы утверждали, что человек может быть плохим художником или плотником, но не имеет права быть плохим врачом, ибо это безнравственно. С тех пор...
 
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