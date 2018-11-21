БЛИЦ-ОПРОС: Что о вакцинации думают сморгонцы?

Нужно ли делать прививку от гриппа? В большинстве случаев врачи сходятся в одном мнении: вакцинация от гриппа помогает избежать если не самого заболевания, то его тяжелых форм и развития осложнений, пагубно влияющих на весь организм.



Однако каждый год приближающийся подъем простудных заболеваний вызывает оживлённые дискуссии. Не все люди охотно делают прививку от гриппа, даже если вакцинация предлагается бесплатно. А что думают о вакцинации сморгонцы? Как, если не с помощью прививки, они собираются обезопасить себя от вирусного заболевания?

Юрий:





- Я и моя супруга прививаемся от гриппа уже не первый год. И, как показывает практика, в этом есть эффект. Грипп – очень тяжёлое заболевание, которое может вызвать множество осложнений. Поэтому проще всего обезопасить себя и привиться.

Светлана:





- Не могу однозначно сказать, сторонник я или не сторонник вакцинации.

Возможно, те люди, которые часто болеют, прививаться должны.

Я и без вакцины легко переношу холодный сезон, поэтому необходимости прививаться пока не возникало.

Артём:





- О здоровье нужно заботиться, а значит, прививаться. Хотя, если честно, среди моих знакомых прививаются далеко не все. Возможно, это происходит потому, что люди слышат разную информацию и не могут разобраться, какая же является достоверной.

Татьяна:





- К вакцинации против гриппа я отношусь отрицательно. Прививок никогда не делала.

Слышала из различных средств массовой информации, что после введения вакцины могут возникать осложнения. Поэтому пока не рискнула сделать прививку.

Мне кажется, для того, чтобы не болеть, нужно вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет, правильно питаться и одеваться по погоде.

Ирина:





- Я уже сделала прививку от гриппа. Перенесла её хорошо. Прививалась и в прошлом году – гриппом не болела. Считаю, что прививки делать нужно. Лично мне посоветовали врачи, и я решила прислушаться к ним.

Блиц-опрос провели Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ, Сергей ЮРЕВИЧ (фото).