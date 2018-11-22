По данным Несвижского РЦГиЭ на 21 ноября, в Несвижском районе прививки от гриппа сделали 14723 человека — 37,61 % от общего количества населения. Всего в Минской области привито 35, 63 % населения.
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В Несвижском районе от гриппа привиты 37,61 %
23.11.2018 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны
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По данным Несвижского РЦГиЭ на 21 ноября, в Несвижском районе прививки от гриппа сделали 14723 человека — 37,61 % от
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