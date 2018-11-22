Заседание координационного совета по демографической безопасности прошло на Лоевщине

Демография — это мы!

Здоровье и жизнь граждан, факторы, влияющие на ее качество и продолжительность, рождаемость и смертность… Все эти понятия можно назвать одним словом — демография.

Анализ демографической ситуации на территории Лоевского района за 9 месяцев текущего года — основной вопрос, который рассматривался на заседании координационного совета по демографической безопасности при райисполкоме в минувший четверг. В его работе приняла участие председатель районного Совета депутатов Ирина Пастухова. На заседание были приглашены заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами, специалисты отдела кадров предприятий, организаций и учреждений.

Открывая мероприятие, заместитель председателя райисполкома, председатель координационного совета Наталья Каурова обратила внимание, что вопросы, касающиеся демографической ситуации, находятся на постоянном контроле в районном исполнительном комитете. В настоящее время значительно улучшилась материально-техническая база учреждений здравоохранения, однако по итогам 9 месяцев в регионе регистрируется рост показателя общей смертности и смертности населения трудоспособного возраста. «Поэтому нужно детально проанализировать ситуацию, выявить причины негативных тенденций и наметить эффективные мероприятия по их преодолению», — подчеркнула Наталья Леонидовна.

В своем выступлении главный врач УЗ «Лоевская центральная районная больница» Виталий Ванюк отметил, что основными причинами смерти людей на протяжении последних лет остаются заболевания системы кровообращения и онкология. Обратив более пристальное внимание на диспансеризацию, медицинские осмотры, формирование у населения понимания важности заботиться о своем здоровье, можно значительно улучшить демографическую динамику, считает Виталий Иванович. Он рассказал, что в отрасли здравоохранения района ведется системная работа по всем ключевым показателям, характеризующим демографическую ситуацию. Так, организовано привлечение на консультацию тяжелых больных при поступлении в палату интенсивной терапии областных специалистов. Кроме этого, используются телемедицинские консультации (за январь-сентябрь про-ведено 118 консультаций), организуются плановые выезды областных врачей по разным направлениям, проводится обследование больных на онкомаркеры (в отчетном периоде обследовано 98 человек на 130 онкомаркеров). Вопросы соблюдения преемственности между отделением скорой медпомощи, стационаром, поликлиникой и сельскими структурными подразделениями при оказании помощи пациентам, организации динамического наблюдения и коррекции лечения находятся на постоянном контроле. Информация о выписанном из стационара больном поступает участковому терапевту, педиатру или врачу АВОП в день выписки для осуществления дальнейшего наблюдения и лечения на дому с учетом рекомендаций лечащего врача стационара.

По итогам заседания координационного совета выработаны конкретные мероприятия по улучшению показателей Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы.

Соб. корр.