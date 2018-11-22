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Хотите больше узнать о проблеме ВИЧ? Звоните на «горячие линии» врачам-специалистам

23.11.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Хотите больше узнать о проблеме ВИЧ? Звоните на «горячие линии» врачам-специалистам
В 2018 году тема Всемирного дня борьбы со СПИДом, ежегодно отмечаемого на протяжении уже 30 лет и приходящегося на 1 декабря, – «Знай свой ВИЧ-статус!».

— В настоящее время, благодаря антиретровирусной терапии, у ВИЧ-инфицированных людей появилась возможность вести здоровую и продуктивную жизнь, — рассказала корреспонденту pinsknews.by dрач-эпидемиолог Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии Виктория Шитько.

Одной из оставшихся проблем в искоренении ВИЧ-инфекции, как болезни представляющей социальную опасность, является знание населением своего ВИЧ-статуса. По официальным данным ЮНЭЙДС во всем мире насчитывается 36,9 миллиона ВИЧ-инфицированных, еще 9,4 миллиона людей, живущих с ВИЧ, не знают о своем статусе. Чем больше ВИЧ-инфицированных людей будет знать свой ВИЧ-статус, тем больше будет охвачено лечением и тем меньше станет риск заражения для окружающих.

Тестирование на ВИЧ является добровольным, поэтому зачастую его проходят только при появлении первых клинических симптомов ВИЧ-инфекции, либо по назначению врача (как обязательное обследование у беременных женщин, доноров и т.д.). Однако, в настоящее время существуют и другие способы узнать свой ВИЧ-статус: анонимное тестирование и экспресс-тестирование по крови в организациях здравоохранения, а также при помощи слюновых экспресс-тестов, имеющихся в продаже в аптечной сети. Преимуществом экспресс-тестов по слюне является: использование в домашних условиях и возможность получения результата в течение 10-15 минут с 99% вероятностью.


Хотите больше узнать о проблеме ВИЧ? Звоните на «горячие линии» врачам-специалистам
Приобрести слюновой экспресс-тест на ВИЧ можно по цене 5 рублей 90 копеек в следующих аптеках Пинска:
№ 47, ул. Кирова, 2.
№ 65, пл. Ленина, 4а.
№ 107, ул. Брестская, 76.
№ 134, ул. Центральная, 17б.
№ 178, ул. Рокоссовского, 33, к. 1.
№ 215, ул. Первомайская, 153.
№ 219, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 48.
№ 237, пр-т Жолтовского, 51.

Тестирование на ВИЧ рекомендовано проходить ежегодно. Если же возникла ситуация, которая с большой вероятностью могла привести к заражению (незащищенный случайный половой контакт, использование общих шприцев для внутривенного введения наркотиков), то желательно пройти обследование через 3, 6 и 12 месяцев после такого случая.

— При прохождении тестирования в организации здравоохранения с каждым обратившимся проводится дотестовое и послетестовое консультирование, ознакомление с мерами профилактики ВИЧ-инфекции, а также разъясняются дальнейшие действия при получении положительного результата, — отметила Виктория Шитько.

Если же Вы решили пройти тестирование самостоятельно и получили положительный результат, то Вам следует обратиться в консультативно-диспансерное отделение УЗ «Пинская центральная поликлиника», находящееся по адресу: г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской Дивизии, д. 48 для оказания специализированный помощи.

Хотите больше узнать о проблеме ВИЧ? Звоните 30 ноября на «горячие линии» врачам-специалистам по телефонам:

  • 31-78-10 (с 12.30 до 14.30)  на ваши вопросы ответит врач-инфекционист Пинской центральной поликлиники  Тесаренко Дмитрий Александрович;
  • 37-38-72 (с 10.00 до 12.00) на «горячей линии» дежурит врач-валеолог, зав. отделом общественного здоровья Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ермоленко Светлана Александровна;
  • 37-38-84 (с 10.00 до 12.00) советы и рекомендации даст врач-эпидемиолог, зав. противоэпидемическим отделением Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии Шитько Виктория Александровна.

 

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