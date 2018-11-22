Безопасность наших детей: Игрушка дартс запрещена к ввозу и обращению на территории Беларуси

Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) регламентировано, что игрушки должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы при применении их по назначению они не представляли опасность для жизни и здоровья детей, лиц, присматривающих за ними.



В частности, игрушка со снарядом, выпускаемым при помощи пускового механизма, а также обладающий кинетической энергией снаряд должны минимизировать риск травмирования ребенка и лица, присматривающего за ним.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий отдел госнадзора г. Лида областной инспекции Госстандарта неоднократно выявлял наличие в магазинах игры дартс, которая, согласно маркировке, нанесенной на упаковку, позиционируется как игрушка, изготовленная из дерева и металла для детей старше 3-х лет и предназначенная для игровых целей. Снаряды в виде дротиков, входящие в состав дартса, имели острые металлические наконечники, что не исключает риск травмирования ребёнка и (или) лица, присматривающего за ним. Торговым объектам, в которых реализовывалась такая продукция, выданы запреты на ее реализацию.

Субъектам торговли следует быть более внимательными к продаваемым товарам, постоянно изучать Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь, на предмет наличия в нем реализуемой ими продукции. Реестр, размещенный на сайте Госстандарта, пополняется по мере выявления в Республике Беларусь опасной продукции. Игрушка дартс запрещена к ввозу и обращению на территории нашей страны и также внесена в данный Реестр.

Светлана ДЕХТЯРЕНКО, начальник отдела госнадзора г. Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.

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