На районной Доске почёта Движение – кладовая жизни





Рубельская амбулатория – не рядовое медицинское учреждение. Она украсила районную Доску почёта, а значит, достойна более близкого знакомства с читателем.

В зону обслуживания амбулатории входят аг. Рубель и д. Хотомель. Задача коллектива этого медицинского учреждения – держать на контроле и заботиться о здоровье 3312 взрослых и 912 детей и подростков.

Амбулатория рассчитана на 60 посещений в смену, но на деле иногда получается и больше. Нагрузка на врачей и персонал достаточно серьёзная, но результаты работы показывают: с нагрузкой тут справляются и работы не боятся. Как результат – попадание на районную Доску почёта.

В выходные дни и ночное время при амбулатории функционирует полпоста скорой помощи.

Отличный пример для подчинённых – их руководитель. Заведующий амбулаторией, врач общей практики и просто уважаемый человек – Эдуард Михайлович Грицук, который имеет медаль «За трудовые заслуги» в сфере здравоохранения. В профессию попал сразу после института и не изменил ей до сегодняшнего дня. В амбулатории – со дня её открытия в 2008 году. Тут у Эдуарда Михайловича сложилась жизнь и профессиональная, и личная. В Рубель привёз жену из далёкого Питера. Виктория Валентиновна – коллега супруга (медсестра по физиотерапии). Вместе родили троих детей. Кстати, одна из дочерей – Татьяна – пошла по стопам родителей: учится на четвёртом курсе в медицинском…

Пользуясь встречей с корреспондентом, заведующий, которого в коллективе уважают за его работоспособность и умение «держать дисциплину», не кичится личными успехами и достижениями коллектива, но зато активно лоббирует профессиональные интересы:

— Донесите, пожалуйста, через газету до граждан мысль о необходимости диспансеризации. Её должны проходить раз в год все (анализы, флюорография, осмотр терапевта и т. д.). Напомните людям, что болезнь легче предупредить, чем лечить! Пусть внимательнее относятся к нашим просьбам и приглашениям!

Мысль доношу в целости и сохранности.





Время корреспонденту Эдуард Михайлович и рад уделить, но у него идёт приём, не хочется, чтобы люди ждали, поэтому остаток «экскурсии» для «НП» и читателя проводит доброжелательная Валентина Фёдоровна Пашкевич, которая в медицине с 1986 года и прошла многие профессиональные ступеньки. Работала и процедурной медсестрой, и массажисткой, и старшей медицинской сестрой, теперь вот – лаборант.





Мы заходим в кабинет зубного фельдшера, где как раз работают с пациентом Сергей Иванович Савенко и медсестра Елена Андреевна Огиевич. Сергей Иванович с Гомельщины, приехал в Рубель по распределению, да так тут и остался, женился, так сказать, распределился навсегда. Профессионал своего дела до такой степени, что даже отказался снять медицинскую маску для снимка: мол, не положено.





В кабинете, где жителям Рубля и Хотомля делают физиопроцедуры, нас встречает приветливая Виктория Грицук, которая (бывают же такие совпадения!) как раз проводит процедуру одному из наших постоянных авторов – Вадиму Манамсу. Улыбчивый пенсионер не прочь попасть в газету в новом качестве – теперь и на фото.

Врач-педиатр Елена Генриховна Лешкевич с заботой и терпением относится к самым юным пациентам Рубельской амбулатории. Тоже не местная, приехала когда-то из Гродненской области, вышла тут замуж. Находить общий язык с маленькими пациентами для многодетной мамы не проблема.

На хорошем счету и терапевт Анна Николаевна Пашкевич. Родом из Туров, в Рубле нашла и любимую работу, и мужа, мама двоих детей…

Костяк работников амбулатории – это люди, которые отдали своей работе целые десятилетия. Коллектив дружный, сплочённый, старательный, хотя работа нервная и разное случается.

– Многие из нас давно в строю, предпенсионного возраста, – резюмирует Валентина Фёдоровна.

В это сложно поверить, поэтому делаю комплимент:

– Как-то подозрительно вы все тут молодо выглядите! В чём секрет молодости?

– Наверное, в движении, – с улыбкой отвечает моя собеседница.

Вполне возможно! Ведь ещё Плутарх когда-то сказал: «Движение – это кладовая жизни».

Лилия ГУЩА

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