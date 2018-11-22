ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эффективный иммунитет — коллективный

23.11.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Эффективный иммунитет — коллективный

По данным Вороновской центральной районной больницы, на 23 ноября в районе привиты 9 565 человек, или 38,4% от плана. В их числе — коллектив Вороновской детской школы искусств. Вакцинацию здесь провели терапевт ЦРБ Юрий Паневкин и участковая медсестра учреждения Галина Крот.

Вначале желающих привиться осмотрел врач и сделал заключение: «К вакцинации — годны!» А затем направил на прививку к Галине Ивановне. Первым себя от гриппа защитил учитель по классу «балалайки» Владислав Букляревич.

— Раньше я не прививался, — рассказал Владислав Чеславович. — В этом году решился, потому что считаю важным уберечь от болезни не только себя, но и окружающих. Тем более, что работаю с детьми.

Положительно к вакцинации относится и учитель по классу «баяна» Вацлав Стефанович (на снимке):

— Опыт в этом деле у меня уже есть. После прививки чувствовал себя хорошо, а зима проходила без простудных заболеваний. Советую привиться от гриппа и другим.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Вороновской центральной районной больницы, на 23 ноября в районе привиты 9 565 человек, или 38,4% от плана. В их числе — коллектив Вороновской детской школы...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
На районной Доске почёта Движение – кладовая жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика