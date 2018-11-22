Эффективный иммунитет — коллективный





По данным Вороновской центральной районной больницы, на 23 ноября в районе привиты 9 565 человек, или 38,4% от плана. В их числе — коллектив Вороновской детской школы искусств. Вакцинацию здесь провели терапевт ЦРБ Юрий Паневкин и участковая медсестра учреждения Галина Крот.

Вначале желающих привиться осмотрел врач и сделал заключение: «К вакцинации — годны!» А затем направил на прививку к Галине Ивановне. Первым себя от гриппа защитил учитель по классу «балалайки» Владислав Букляревич.

— Раньше я не прививался, — рассказал Владислав Чеславович. — В этом году решился, потому что считаю важным уберечь от болезни не только себя, но и окружающих. Тем более, что работаю с детьми.

Положительно к вакцинации относится и учитель по классу «баяна» Вацлав Стефанович (на снимке):

— Опыт в этом деле у меня уже есть. После прививки чувствовал себя хорошо, а зима проходила без простудных заболеваний. Советую привиться от гриппа и другим.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.