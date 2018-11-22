Мужчина подозревается в заражении ВИЧ пяти женщин в Брестской области

В Брестской области за умышленное заражение ВИЧ с начала года возбуждено шесть уголовных дел, сообщил сегодня на пресс-конференции старший инспектор управления профилактики УВД облисполкома Михаил Тихонович, передает корреспондент БЕЛТА.



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Пять уголовных дел по ст.157 (заражение вирусом иммунодефицита человека) УК возбуждены в отношении одного человека - жителя Гомельской области 1972 года рождения. Ранее неоднократно судимый, мужчина был уведомлен, что он является носителем ВИЧ-инфекции, и предупрежден об уголовной ответственности за половые контакты без контрацептива. Тем не менее в мае он вступил в половую связь с пятью женщинами на территории Брестской области. Одна из них уже заявила о своем инфицировании и проходит лечение в консультационно-диспансерном кабинете при областной больнице.

Еще одно уголовное дело за заражение вирусом иммунодефицита человека возбуждено в отношении жительницы Брестской области. ВИЧ-инфицированная молодая женщина с 2011 по 2017 год имела постоянные половые контакты с молодым человеком. При этом она не сообщила партнеру о своем заболевании. В результате он также оказался заражен ВИЧ.

В настоящее время уголовные дела находятся в стадии расследования.

Как отметил заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Леонид Глебко, в структуре передачи заболевания ВИЧ-инфекцией доминирует половой путь. Так, на гетеросексуальные контакты приходится 83% случаев заражения в этом году. Инъекционное введение наркотиков составило 15% случаев передачи ВИЧ-инфекции.