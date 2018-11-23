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Отделения для ВИЧ-инфицированных появятся в медучреждениях Бреста и Пинска

24.11.2018 06:28 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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В Брестской области до конца года откроются два отделения для ВИЧ-инфицированных пациентов. Об этом сообщил на пресс-конференции заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Леонид Глебко, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60893.php

Отделения для ВИЧ-инфицированных появятся в медучреждениях Бреста и Пинска

Новые отделения дневного пребывания появятся в Брестской областной больнице и Пинской центральной поликлинике на базе действующих там консультационно-диспансерных кабинетов по оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом. "Там будут увеличены штаты. В этих отделениях будут работать наркологи, психиатры, фтизиатры, социальные работники, медицинские сестры. Будут функционировать процедурные кабинеты, регистратура. До 1 января эти два кабинета должны быть открыты", - сказал Леонид Глебко.

Он отметил, что открытие отделений улучшит качество оказания врачебной помощи этой категории пациентов. Сейчас в лечебных учреждениях идет ремонт помещений, выделенных под новые структурные подразделения, подбираются кадры.

В Брестской области на 1 ноября проживали 1556 ВИЧ-инфицированных. Антиретровирусную терапию получали 1070 человек, или 68,8% от числа нуждающихся в лечении пациентов, в том числе 21 ребенок. Показатель распространенности заболевания на 100 тыс. населения составляет 112,3 случая, что почти в два раза ниже среднереспубликанского. Последние семь лет по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией область находится на пятом месте. За январь-октябрь в регионе выявлено 150 новых случаев ВИЧ-инфекции - на всех административных территориях, кроме Березовского района. В Бресте зарегистрировано 24 новых факта, в Пинске - 48, в Барановичах и Столинском районе - по 9, в Лунинце и Пинском районе - по 7, в Пружанском районе - 6.

В этом году не было выявлено случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе от 15 до 29 лет. Также с начала года не зарегистрировано фактов инфицирования ВИЧ при переливании крови и ее компонентов, при оказании медицинской помощи.

За десять месяцев на Брестчине проведено 166,5 тыс. исследований на ВИЧ, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала текущего года на ВИЧ обследовано почти 12% населения области.

 
Теги: Брест
 
 
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В Брестской области до конца года откроются два отделения для ВИЧ-инфицированных пациентов. Об этом сообщил на пресс-конференции заведующий отделом профилактики...
 
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