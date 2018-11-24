Экологи обеспокоены: в домашних аптечках белорусов излишек лекарств

Практически у всех белорусов (97%) дома есть аптечки с медикаментами. Такие данные приводит Центр экологических решений.

Интересно, что почти половина наших граждан (48,8%) хранит таблетки в количестве более 10 упаковок. А мази в тюбиках есть у четырех из каждых пяти белорусов (82,9%), жидкие лекарства во флаконах – у трех из каждых четырех (74,1%), упаковки растительных препаратов – у каждого второго (50%).

Жидких лекарств, растительных препаратов и мазей у нашего населения хранится гораздо меньше, чем таблеток, пишет БЕЛТА .

Кроме того, многие белорусы хранят дома лекарства с истекшим сроком годности. Просроченные таблетки есть у 14,6% населения Беларуси, мази – у 9,5%, жидкие лекарства – у 4,1% и растительные препараты – у 4,9%.

Главная причина образования просроченных препаратов связана с тем, что две трети белорусов (65,5%) покупают больше лекарств, чем им это необходимо.

Казалось бы, это просто цифры, но это не так. Экологи бьют тревогу: остатки лекарственных средств обнаруживаются в окружающей среде во всем мире. В Беларуси также обнаружены такие остатки: специалисты их находят в реках, озерах и сточных водах. Результаты исследований последних двух лет свидетельствуют, что в составе сточных вод крупных городов республики есть гормональные препараты, антибиотики, противовоспалительные и другие средства.