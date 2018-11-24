Германские партнеры подарят Брестской детской поликлинике аппараты УЗИ на тысячелетие

Германские партнеры намерены подарить Брестской детской поликлинике аппараты УЗИ на тысячелетие города в будущем году, сообщает корреспондент БЕЛТА.



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Первый заместитель Брестского горисполкома Вадим Кравчук от имени мэра Бреста вручает представителю городов-побратимов германского Союза земель Шуссенталии Христофу Хепперле приглашения на 1000-летие Бреста в 2019 году

Официальные приглашения от имени мэра Бреста на этот юбилей вручены представителю городов-побратимов германского Союза земель Шуссенталии (сюда входят города Равенсбург, Вайнгартен, общины Берг, Байенфурт, Байндт) Христофу Хепперле. Приглашения вручил первый заместитель Брестского горисполкома Вадим Кравчук во время десятой встречи городов-побратимов Беларуси и Германии, которая прошла в Виттенберге с участием более 120 человек. Германские побратимы пообещали приехать на юбилей Бреста с подарками и готовятся привезти в том числе аппараты УЗИ.

В ходе мероприятия Вадим Кравчук рассказал о налаженных тесных и эффективных связях Бреста с германскими побратимами и партнерами - городами Равенсбург, Вайнгартен, общинами Берг, Байенфурт, Байндт. Кстати, в 2019 году будет отмечаться 30-летие их побратимства. Они в числе первых подписали соответствующие договоры в 1989 году. Поэтому неслучайно решено провести именно в Бресте в 2020 году следующую, одиннадцатую, встречу городов-побратимов Беларуси и Германии.

"Благодаря сотрудничеству с германскими побратимами, которое постоянно получает новую динамику, реализовано немало важных экономических, культурных и образовательных проектов между Брестом и Союзом земель Шуссенталии. Мы также уделяем большое внимание диверсификации поставок белорусских товаров. Особый акцент делается на обмене опытом работы в разных сферах, причем германским коллегам интересны многие аспекты организации городского хозяйства Бреста", - подчеркнул первый заместитель Брестского горисполкома.

По его словам, заинтересованность в дальнейшей активизации двусторонних контактов является взаимной. "Это подтвердила и встреча в Виттенберге, где были детально обсуждены как стратегические направления сотрудничества на перспективу, так и конкретные проекты. В числе новшеств - включение в побратимское движение молодежи. В составе белорусской делегации на этот раз было много молодых людей, в том числе из Бреста, которые активно работали во время 10-й встречи городов-побратимов во впервые организованной молодежной секции, и внесли много креативных идей", - обратил внимание Вадим Кравчук .

Во встрече в Виттенберге приняли участие представители 33 городов Беларуси и Германии. Белорусскую делегацию возглавлял председатель Белорусской общественной организации "Породненные города" Борис Батура. Организаторы мероприятия - Фонд "Западно-восточные встречи", Федеральный союз немецких обществ "Запад-Восток" при содействии Министерства иностранных дел федеральной земли Саксония Анхальт.

Мероприятие прошло с участием представителей посольства Беларуси в Германии.