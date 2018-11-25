Почему беременным женщинам важно прививаться от гриппа?







Это врачи пятой женской консультации объясняют пациенткам в ходе приемов, а также на лекциях «Школы для мам». Информация есть в регистратуре, на сайте женской консультации. Но конечную точку в вопросе необходимости вакцинации специалисты женской консультации №5 ставят для каждой беременной женщины индивидуально. Гинеколог определяет показания к прививке, а терапевт исключает противопоказания.

– Первым делом спрашиваю, нет ли аллергии на куриный белок, который обычно входит в состав вакцин от гриппа. Интересуюсь самочувствием, измеряю артериальное давление и пульс, слушаю сердце и легкие, контролирую температуру тела. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических болезней являются временными противопоказаниями для проведения прививок, – рассказываетврач-терапевт женской консультации №5 Татьяна Удинцева.







Александра Рудько на седьмом месяце беременности. Она и раньше прививалась регулярно, а сейчас, считает будущая мама, такая защита вдвойне необходима.

– По собственному опыту могу сказать, что после прививки целый год не болеешь. Бывали случаи, что вирус все-таки брал верх, но болезнь протекала легко и уходила быстро. Здоровая мама – здоровый ребенок, – убеждена Александра.





Заведующая женской консультацией №5 Оксана Жегздрин отмечает, что с каждым годом женщины все яснее осознают пользу вакцинации от гриппа.

– Прививочная кампания в женской консультации, как и в других амбулаторно-поликлинических учреждениях, стартует осенью и завершается 1 декабря. Вакцинации подлежат женщины на втором и третьем триместре беременности. Кроме этого, очень важно привиться от гриппа тем, кто планирует пополнение в семье. Ведь ранний срок беременности может выпасть на самый разгар эпидсезона, и женщина будет уязвима, – подчеркивает Оксана Жегздрин.







Серьезные беседы врачи пятой женской консультации проводят с беременными женщинами, которым прививка от гриппа противопоказана или по каким-то причинам отказываются от вакцинации. В таком случае защититься прививкой от гриппа должны все без исключения члены семьи.

– Вообще о пользе прививок мы напоминаем всем нашим пациенткам. Наша цель – чтобы женщина была здорова, – заключают в женской консультации.



