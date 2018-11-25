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Почему беременным женщинам важно прививаться от гриппа?

26.11.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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– Грипп может спровоцировать преждевременные роды, выкидыш, замершую беременность, пороки развития у плода. Более того, есть риск рождения ребенка с инфекцией, которая крайне тяжело поддается лечению. Лучшей мерой профилактики является прививка,  – утверждает врач акушер-гинеколог женской консультации №5 города Гродно Татьяна Соломевич. – Интересное положение женщины просто обязывает ее поставить защиту от коварного вируса. Ведь теперь она в ответе не только за себя, но и за еще не родившегося ребенка. 

Почему беременным женщинам важно прививаться от гриппа?


Это врачи пятой женской консультации объясняют пациенткам в ходе приемов, а также на лекциях «Школы для мам». Информация есть в регистратуре, на сайте женской консультации. Но конечную точку в вопросе необходимости вакцинации специалисты женской консультации №5 ставят для каждой беременной женщины индивидуально. Гинеколог определяет показания к прививке, а терапевт исключает противопоказания. 

– Первым делом спрашиваю, нет ли аллергии на куриный белок, который обычно входит в состав вакцин от гриппа. Интересуюсь самочувствием, измеряю артериальное давление и пульс, слушаю сердце и легкие, контролирую температуру тела. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических болезней являются временными противопоказаниями для проведения прививок, – рассказываетврач-терапевт женской консультации №5 Татьяна Удинцева. 

Почему беременным женщинам важно прививаться от гриппа?


Александра Рудько на седьмом месяце беременности. Она и раньше прививалась регулярно, а сейчас, считает будущая мама, такая защита вдвойне необходима. 

 По собственному опыту могу сказать, что после прививки целый год не болеешь. Бывали случаи, что вирус все-таки брал верх, но болезнь протекала легко и уходила быстро. Здоровая мама – здоровый ребенок, – убеждена Александра. 

Почему беременным женщинам важно прививаться от гриппа?

Заведующая женской консультацией №5 Оксана Жегздрин отмечает, что с каждым годом женщины все яснее осознают пользу вакцинации от гриппа. 

 Прививочная кампания в женской консультации, как и в других амбулаторно-поликлинических учреждениях, стартует осенью и завершается 1 декабря. Вакцинации подлежат женщины на втором и третьем триместре беременности. Кроме этого, очень важно привиться от гриппа тем, кто планирует пополнение в семье. Ведь ранний срок беременности может выпасть на самый разгар эпидсезона, и женщина будет уязвима, – подчеркивает Оксана Жегздрин. 

Почему беременным женщинам важно прививаться от гриппа?

Серьезные беседы врачи пятой женской консультации проводят с беременными женщинами, которым прививка от гриппа противопоказана или по каким-то причинам отказываются от вакцинации. В таком случае защититься прививкой от гриппа должны все без исключения члены семьи. 

– Вообще о пользе прививок мы напоминаем всем нашим пациенткам. Наша цель – чтобы женщина была здорова, – заключают в женской консультации. 

Почему беременным женщинам важно прививаться от гриппа?

 
Фото автора
Жанна БАЙГОТ
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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– Грипп может спровоцировать преждевременные роды, выкидыш, замершую беременность, пороки развития у плода. Более того, есть риск рождения ребенка с инфекцией,...
 
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