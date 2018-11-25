Диеты не работают? Почему трудно похудеть после 50

Наш эксперт – врач-диетолог Наталья Герасимова.

Сначала разберёмся, почему с годами растёт вес. Люди замечают, что, хотя и питаются, как раньше, лишние кило­граммы к ним так и липнут – словно из воздуха. Никакой мистики тут нет. Просто с возрастом накапливаются проблемы, которые мешают похудеть. Среди них:

Хронические заболевания

Увы, они есть почти у всех пожилых людей, и у многих – не по одному. И каждое из них усугубляет проблему лишнего веса. Поскольку стратегия борьбы с ожирением при каждом заболевании разная, худеть после 50 необходимо под руководством не только диетолога, но и целого врачебного консилиума – терапевта, кардиолога, э­ндокринолога, ревматолога.

Чтобы сбрасывать вес эффективно, необходимо контролировать хронические заболевания и под руководством врачей добиться их стабильного состояния (ремиссии).

Гормональная пауза

Речь не только о женской менопаузе (климаксе), но и о похожем состоянии у мужчин (андропаузе). Ведь с годами снижается функция гормонпродуцирующих половых органов (яичек у мужчин и яичников у женщин). Из-за этого у сильного пола падает уровень тестостерона, а у слабого – прогестерона. Но природа предусмотрела компенсационный механизм: когда половая функ­ция угасает, гормоны начинают вырабатываться в жировой ткани. Причём чем меньше работают половые железы, тем активнее растёт жир.

А раз так, женщинам надо регулярно посещать гинеколога-эндокринолога, мужчинам – андролога-уролога. Стоит также сдать анализы на гормоны и обсудить с врачом возможность заместительной гормональной терапии. Ведь дефицит гормонов создаёт не только угрозу ожирения, но и приводит к развитию метаболического синдрома (сахарного диабета, подагры, гипертонии, атеросклероза).

Рост уровня кортизола

С годами это происходит компенсаторно – как ответ на снижение выработки половых гормонов. Кортизол – один из так называемых гормонов тревоги и стресса, который вырабатывается в надпочечниках – вообще-то не так уж и плох, пока его содержание в пределах нормы. Ведь именно он помогает быть в тонусе, быстрее просыпаться, лучше адаптироваться к окружающей среде. Но, когда его слишком много, он блокирует выделение половых гормонов и приводит к повышению частоты сердечных сокращений, росту артериального давления, ожирению.

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Мы не можем сделать так, чтобы уровень кортизола с годами не повышался, но можем по крайней мере не усиливать его рост. А для этого надо:

Контролировать свои психические реакции . Помогут аутотренинг, медитация, работа с психологом, приём успокоительных под контролем невролога.

. Помогут аутотренинг, медитация, работа с психологом, приём успокоительных под контролем невролога. Высыпаться. Сон меньше 7–8 часов повышает уровень гормонов стресса.

Сон меньше 7–8 часов повышает уровень гормонов стресса. Учиться смотреть на мир позитивнее, не пускать внутрь себя негатив. Лучше не смотреть плохих новостей и «жёлтых» телепередач, сторониться агрессивных и просто неприятных людей, стараться жить в ладу с собой и своими желаниями.

Низкая физическая нагрузка

Поэтому возраст – не повод забыть о физкультуре, напротив, нужно стараться больше двигаться, ведь мышцы – ткань, которую можно восстановить. Неважно, что это будет – скандинавская ходьба, плавание, йога, велосипед, танцы. Главное – никогда не останавливаться.

Уныние и апатия

Когда речь заходит о борьбе с лишним весом, обычно говорят только об ограничении в еде и тренировках. И очень мало уделяют внимания психологическому фактору. А ведь он может быть основным. После 50 лет действительно немного поводов для радости: появляются болезни, снижается энергия, усиливается конкуренция с молодыми сотрудниками на работе, отделяются выросшие дети, уходят в мир иной пожилые родители и родственники, а затем и друзья. И часто люди набирают лишний вес, просто заедая свою тоску, одиночество, страх, ощущение ненужности. Ведь еда – это самый простой и доступный из источников удовольствия, а для многих и вовсе единственный.

Чтобы избавиться от тоски, нужно стараться в любом возрасте находить мотивацию жить дальше. Психологи советуют мысленно отмерить себе не 70–80 лет жизни, а 120. Не факт, что эта уловка поможет прожить дольше, но качественнее – точно.

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Пожилым людям очень важно не ограничивать свою жизнь четырьмя стенами, быть в коллективе. Если работа уже в прошлом, надо посещать клубы по интересам, кружки, секции. Больше общаться не только с ровесниками, но и с молодёжью. Стараться получать удовольствие от каждого нового дня. А если не получается – обращаться к психологам (кстати, эти специалисты есть и в бесплатном доступе).

Неправильное питание

Опасность представляет не только высококалорийное питание, но и строгие диеты. Поскольку с годами половые гормоны вырабатываются только в жировой ткани, некоторый запасец жирка после 50 лет нам просто жизненно необходим, и добиваться юношеской стройности на шестом десятке ни к чему. Однако, конечно, это не значит, что надо заплывать жиром. Ведь лишний вес – не только эстетическая проблема.