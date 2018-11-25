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Губит людей и пиво…

26.11.2018 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Губит людей и пиво…
Спиртные напитки нельзя делить на вредные и безвредные, так как все они пагубно влияют на организм человека. Но рек-лама твердит обратное. В повседневной жизни нас окружает пестрое изображение пивных бокалов, которое призывает сотни тысяч людей потянуться за очередной бутылкой любимого напитка. Естественно, это делается для увеличения продаж, однако у потребителя складывается впечатление, будто пиво — безопасный и даже полезный напиток. Более того, воздействие этого напитка на организм человека позволяет утверждать, что пиво вызывает привыкание, доходит до того, что человек и дня без бутылки провести не может.
Особое внимание следует обратить на то, что пивной алкоголизм отличается особой тяжес-тью, так как обычно выявляется уже в запущенной стадии. Увлекаясь пивом, можно «посадить» сердце. Для любителей пивной пенки будет полезным узнать, что в ней в качестве стабилизатора содержится кобальт. «Пивное» сердце вынуждено работать в условиях превышения допустимой концентрации этого элемента в 10 раз! В результате уплотняются стенки камер «мотора», запускается процесс омертвения тканей сердечной мышцы, сердце увеличивается в объемах. В качестве «бонуса» пивоманы получают еще и различные воспаления в других органах: желудке, пищеводе, и не только.
Большое количество пива приводит к насыщению организма углекислым газом. Это провоцирует варикозное расширение вен. Само сердце отказывается нормально качать кровь, начинает провисать под собственным весом, и затем случается то, что врачи называют синдромом «пивного сердца» или «капроновым чулком».
Эндокринная система человека очень восприимчива к токсичным веществам, которые содержатся в пиве. Проблема «пивного живота» у мужчин – это не прос-то следствие излишнего веса. Под действием солей тяжелых металлов организм практически перестает вырабатывать мужской половой гормон – тестостерон. Вместо него активно увеличивается выработка женских гормонов, которые и приводят к внешним изменениям фигуры мужчины: расширяется таз, рас-тут грудь и живот. И, конечно же, это пагубно сказывается на потенции мужчины.
То же самое, только наоборот, происходит и в организме женщины: становится грубым голос, начинают расти усы и т.д. Также возрастает риск заболеть раком, а кормящие мамы просто убивают своих детей, вскармливая их «пивным молоком».
Ни для кого не секрет, что под влиянием алкоголя клетки головного мозга отмирают. Но мало кто знает, что с ними происходит дальше. Мертвые клетки отправляются в плаванье по кровеносным сосудам, фильтруются почками и выводятся из организма вместе с мочой.
Большое количество пива способно нарушить функции спинного мозга, приводит к гас-триту, панкреатиту, поражению нервной системы и проблемам с артериальным давлением.
Список болезней, вызванных пивом, можно продолжать, но лечение их нужно начинать именно с борьбы с алкоголизмом. Состояние усугубляется еще и тем, что мозг не выдерживает постоянных атак, а это приводит к слабоумию и уничтожению личности человека.
Главной проблемой в борьбе с пивным алкоголизмом является нежелание воспринимать пиво как напиток, приводящий к алкоголизму. Люди, которые не могут представить ни единого дня своей жизни без пива, на самом деле зависимы, в таких случаях необходима помощь специалис-тов. Пивной алкоголизм, как и любой другой, проходит все характерные стадии. Опасность его в том, что начинается он совсем незаметно, но прогрессирует очень стремительно. Поэтому действовать в таких случаях нужно незамедлительно.
Н.Сакович,
фельдшер-валеолог.

 
 
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Спиртные напитки нельзя делить на вредные и безвредные, так как все они пагубно влияют на организм человека. Но рек-лама твердит
 
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