Совместный проект социальной службы, здравоохранения и Красного Креста «Гипертония под контролем» стартовал на днях в Вороновском районе





По роду своей деятельности социальные работники тесно связаны с людьми преклонного возраста. В широкий список услуг, которые они оказывают своим подопечным, не включено измерение артериального давления. Но по просьбе бабушек и дедушек делают это практически все соцработники. И чаще всего используют личный тонометр. Именно эта ситуация и натолкнула на мысль снабдить соцработников, пусть не всех разом, этим незаменимым прибором.







— На начальном этапе в приобретении пяти тонометров спонсорскую помощь оказала первичная организация БОКК в Территориальном центре социального обслуживания населения, — рассказывает руководитель проекта — заведующий отделением социальной помощи на дому Алла Барсукова. — Мы рассчитываем, что будет продолжение, возможно, появятся новые спонсоры, присоединятся другие активисты. Чтобы эффективность нововведения возросла, сотрудники Вороновской ЦРБ сегодня проведут мастер-классы по измерению артериального давления. Поверьте, в этом деле есть множество важных нюансов.

— Быть уверенным, что давление в порядке и при этом не контролировать его, невозможно. Пользоваться тонометром следует не только при плохом самочувствии, а регулярно. Это и необходимо объяснить вашим подопечным. Лучше, если показания будут фиксироваться в дневничке здоровья, — порекомендовала врач-эндокринолог Татьяна Паневкина. — Ваша задача только измерить давление, никаких лекарственных назначений вы делать не должны. При необходимости нужно сообщить об изменениях в самочувствии пожилого его лечащему врачу, участковому терапевту.



































Совет не во вред

-Артериальное давление необходимо стараться измерять ежедневно в одно и то же время;

— в положении сидя с опорой на спинку. При этом нельзя скрещивать ноги, напрягать руку;

— манжету подходящего размера накладывать только на обнаженную руку, чтобы она находилась на одном уровне с сердцем, примерно на 1,5 см выше локтевого сгиба;

— измерять у правшей лучше на левой руке, в данном случае на правой АД будет выше на 10-20 единиц;

— во время измерения нельзя разговаривать и глубоко дышать;

— если первое измерение вышло за пределы нормы, необходимо повторить процедуру с некоторым промежутком времени еще два раза. Средний показатель будет истинным.

Председатель районной организации БОКК Валентина Нарбут, вручив приборы соцработникам, напомнила, что в эти дни на Вороновщине проходит республиканская акция «Забота». Волонтеры с радостью окажут помощь в домашних делах, по хозяйству одиноким, одиноко проживающим гражданам. Воспользовался возможностью донести до земляков о необходимости соблюдать пожарную безопасность сотрудник РОЧС Владислав Кладкевич. Выступление на тему неосторожного курения прошло в рамках акции «Не прожигай свою жизнь!»

Галина ШЛЕМПО.

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