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Нитраты в овощах

27.11.2018 — Новости Здоровья | Асiповiцкi край  
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В организме человека нитраты имеют свойство накапливаться, поэтому определенный вред здоровью могут нанести даже овощи и фрукты, в которых содержится небольшое содержание таких опасных соединений.

Нитраты в овощах

В текущем году в лаборатории УЗ «Осиповичский райЦГЭ» было исследовано 36 проб различных овощей. В пяти найдено превышение допустимых концентраций нитратов (по 2 пробы лука и свеклы, 1 — моркови), так что следует позаботиться о своем здоровье: есть подозрения — принесите продукцию на исследование.

Татьяна ОРЕХОВА, врач-лаборант.

 
 
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В организме человека нитраты имеют свойство накапливаться, поэтому определенный вред здоровью могут нанести даже овощи и фрукты, в которых содержится небольшое...
 
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