Нитраты в овощах

В организме человека нитраты имеют свойство накапливаться, поэтому определенный вред здоровью могут нанести даже овощи и фрукты, в которых содержится небольшое содержание таких опасных соединений.





В текущем году в лаборатории УЗ «Осиповичский райЦГЭ» было исследовано 36 проб различных овощей. В пяти найдено превышение допустимых концентраций нитратов (по 2 пробы лука и свеклы, 1 — моркови), так что следует позаботиться о своем здоровье: есть подозрения — принесите продукцию на исследование.

Татьяна ОРЕХОВА, врач-лаборант.