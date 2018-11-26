Круговорот пластика в природе. Откуда полимерные частицы в нашем организме?

90% соли содержит... пластик. Но и это не предел: авст­рийские исследователи открыли, что мелкие пластиковые частицы находятся в организмах всех людей.

Из клеток и пластика

Пластмассовые частицы экс­перты Венского медицинского университета обнаружили в стуле 8 участников эксперимента — жителей Финляндии, Италии, Японии, России, Польши, Нидерландов, Великобритании и Австрии. У всех на 10 граммов стула приходилось по 20 частиц пластика. Больше всего — частиц полипропилена и полиэтилентерефталата. Из них, к примеру, делают пластиковые бутылки и одноразовую посуду.

«Происходит так: вы выбросили бутылку, она попала на свалку либо в реку. Под воздействием климатических факторов бутылка крошится. Пластик не разлагается — крошки его оседают в почве и воде. Этим питаются животные, а потом пластик возвращается на наш стол через рыбу, мясо, солевые отложения, молочные продукты, — считает руководитель токсической программы Greenpeace Алексей Киселёв.

Собственно, его слова подтверждают исследования: больше всего пластика было обнаружено в мясе тунца, в омарах и креветках. А учёные из Кореи, проверив 39 производителей соли, пришли к выводу, что 90% этой продукции тоже «пластмассовые». Причём больше всего пластика в морской соли (лидер — соль из Индонезии), а следом за ней — в каменной и озёрной.

«Ежегодно в Мировой океан попадает порядка 8 миллионов метрических тонн пластика. Из них 236 тысяч тонн составляет микропластик (частицы пластика размером меньше 5 мм), — констатирует директор Общенациональной Ассоциации генетической безопасности (ОАГБ) Елена Шаройкина. — Многие морские обитатели принимают пластик за пищу. Стенки желудка живых организмов оказываются закупорены пластиком, он препятствует нормальному пищеварению и усвоению питательных веществ. Учёные констатируют: более 70% рыбы в Северной Атлантике содержат микропластик в пищеварительном тракте, который от них попадает к нам в организм».

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Присутствует пластик и в зубной пасте, причём добавляют его производители туда намеренно — так отбеливающий эффект пасты усиливается.

Может быть микропластик и в продукции животноводческого происхождения. «Из воды и почвы животные могут получать и накапливать в организме пластик. Потом их мясо и молоко попадает на прилавки магазинов, а после — к нам в организм», — добавляет Киселёв.

Два года назад учёные из Калифорнийского университета (США) обнаружили, что птицы тоже питаются пластиком — под воздействием солёной воды он начинает специфически пахнуть, и птицы принимают его за гниющие водоросли, которые так привлекают пернатых.

Осторожно: косметика!

Много пластика и в воде. Так, в прошлом году сотрудники организации Orb Media, проверив 159 образцов воды из-под крана в 14 странах мира, нашли пластик в 94,4% проверенной жидкости.

«По сути, сегодня мы поглощаем пластик постоянно. А женщины — ещё и втирают в кожу: практически в каждом скрабе, пилинге, шампуне, дезодоранте содержится микропластик, поэтому, прежде чем покупать такую продукцию, лучше внимательно прочитать состав (см. инфографику. — Ред.), — продолжает А. Киселёв. — В части регионов США, например, неразлагаемые полимерные частицы запрещено использовать в косметике». В России же пока этот вопрос не поднимается.





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«Эксперты предполагают, что микрочастицы пластика, находясь в организме, могут влиять на проницаемость клеточных стенок и не давать получать кислород и питательные вещества в достаточном количестве, — говорит председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. — Есть версии, что некоторые виды пластика обладают повышенной токсичностью».

Австрийские исследователи утверждают, что микропластик может влиять на кишечные ворсинки, поглощать питательные вещества и вызывать стрессы в печени.

Кстати

Европейские разработчики предложили использовать имеющиеся пластиковые отходы для создания хайвеев или спрессовывать их с горячим асфальтом. В общем, делать всё, чтобы пластик не гнил на полигонах и не засорял море, а экономил средства для создания, к примеру, велодорожек и пр.

Ещё один способ уменьшить использование и выброс пластика придумал студент из Швейцарии. Он научился делать из картофельного крахмала материал, точь-в-точь похожий на пластик. Если такой вид упаковки приживётся, это сильно исправит мировую ситуацию с загрязнением планеты, ведь картофельный материал разлагается всего за два месяца.