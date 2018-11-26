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Всемирный день борьбы со СПИДом

27.11.2018 — Новости Здоровья | Новости Докшицы  
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Всемирный день борьбы со СПИДом
Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этом году эта дата отметится  30-летним юбилеем.

Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под различными девизами, отражающими существующие в данный момент насущные проблемы. В 2018 году тема Всемирного дня борьбы со СПИДом — «Знай свой статус».

В Республике Беларусь кумулятивно зарегистрировано более 20 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Подавляющее число ВИЧ-инфицированных – это подростки и взрослые люди в возрасте от 15 до 49 лет. Основным путем передачи является половой, на его долю приходится 63,6% случаев, парентеральный путь инфицирования составил 34,3%, на другие пути передачи приходится 2,1% случаев.

В Витебской области по состоянию на 01.11.2018 года зарегистрировано  1389 случаев  ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ, 1089, показатель распространенности составил 92,3 на 100 тысяч населения (республиканский показатель – 217,8).

По показателю распространённости область занимает 6-ое место среди областей республики.

За январь – октябрь  2018 года  выявлено  88  новых случаев ВИЧ-инфекции (за аналогичный период 2017 года – 93).  Показатель заболеваемости   на 01.11.2018 года  составил – 7,4 на 100 тыс. населения   (на 01.11.2017  – 7,8),   республиканский показатель заболеваемости  20,5  на 100 тыс. населения (за аналогичный период 2017 года – 20,5).

Противодействие распространению ВИЧ-инфекции является одним из стратегических направлений в обеспечении сохранения здоровья населения и демографической безопасности Республики Беларусь. Тестирование на ВИЧ важно для расширения лечения и обеспечения людей, живущих с ВИЧ,  возможностью вести  здоровую и продуктивную жизнь. Новая стратегия ЮНЭЙДС «90-90-90» на 2016-2020 годы ставит целью достичь трех показателей: 90% людей с ВИЧ должны знать свой статус, 90% знающих свой статус – получать антиретровирусную терапию, а у 90%, получающих терапию — достигнуть неопределяемого уровня вирусной нагрузки.

Витебская область занимает активную позицию и заинтересованность в достижении к 2020 году глобальной цели «90-90-90» (90% людей, живущих с ВИЧ должны узнать свой статус
(далее – ЛЖВ), 90% ЛЖВ должны получать антиретровирусную терапию, 90% ЛЖВ, получающих антиретровирусную терапию должны иметь неопределяемую вирусную нагрузку). Индикаторы реализации плана дополнительных мероприятий по обеспечению достижения глобальной цели Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИДУ на 01.01.2019 года  соответственно 84% -76% — 56%.

По оценочным данным  на 01.11.2018 года в области проживает 1400 ЛЖВ, выявлено1089 человек, что составило 77,8%.  71,3% от всех выявленных людей, живущих с ВИЧ, получают антиретровирусную терапию, из них 65,4% имеют неопределяемую вирусную нагрузку (показатели рассчитаны  на предоставленные расчётные данные  количества ЛЖВ, которые должны находиться  на АРТ).

В Витебской области, как и в целом в Республике Беларусь создана система оказания медицинской помощи, обеспечивающая максимальную доступность к консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию. Пройти добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное можно в любой организации здравоохранения, располагающей процедурным кабинетом. Также в области на базе общественных некоммерческих организаций функционируют стационарные и мобильные анонимно-консультационные пункты профилактики, предоставляющие услуги по консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию для наиболее уязвимых к ВИЧ-инфекции групп населения (потребители инъекционных наркотиков; женщины, вовлеченные в секс-бизнес; мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами).

Существует много новых способов увеличения доступа к тестированию на ВИЧ. Самотестирование, экспресс-тестирование, тестирование на уровне сообщества и многопрофильное тестирование помогают человеку узнать свой ВИЧ-статус.

Для снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции городах и районах области организуются широкомасштабные профилактические мероприятия, такие как информационные кампании, акции, флешмобы.

В  Витебске накануне 1 декабря  также состоятся широкомасштабные профилактические мероприятия.

Так, 30 ноября  ГУ  «Центр культуры «Витебск»  совместно с ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»  проведут 3 акции «Узнай свой ВИЧ-статус»  с показом тематического форум-спектакля и проведением экспресс-тестирования на ВИЧ для  студенческой молодёжи г. Витебска (начало мероприятий в 13.00, 15.00, 17.00 в малом зале Концертного зала «Витебск»).  29 ноября широкомасштабная  акция с консультированием по ВИЧ-инфекции и предложением проведения самотестирования на ВИЧ будет проведена в УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины» (начало в 14.00).  30 ноября для населения Лиозненского района по инициативе Лиозненского районного исполнительного комитета, ГУ «Лиозненский районный центр гигиены, эпидемиологии» и с участием специалистов ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» будет проведена акция «Знай свой ВИЧ-статус» (начало в 10.00. в Культурно-оздоровительном центре г. п. Лиозно).

Присоединяйтесь к нам в этот Всемирный день борьбы со СПИДом.  Проводимые мероприятия еще раз позволят обратить внимание на всю серьезность данной проблемы, донести информацию по профилактике ВИЧ-инфекции до населения, мотивировать к безопасному и ответственному поведению и сохранению своего здоровья.

Отдел профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

 
Теги: Витебск
 
 
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Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этом году эта дата отметится  30-летним юбилеем. Каждый год Всемирный
 
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