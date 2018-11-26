







Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этом году эта дата отметится 30-летним юбилеем.

Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под различными девизами, отражающими существующие в данный момент насущные проблемы. В 2018 году тема Всемирного дня борьбы со СПИДом — «Знай свой статус».

В Республике Беларусь кумулятивно зарегистрировано более 20 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Подавляющее число ВИЧ-инфицированных – это подростки и взрослые люди в возрасте от 15 до 49 лет. Основным путем передачи является половой, на его долю приходится 63,6% случаев, парентеральный путь инфицирования составил 34,3%, на другие пути передачи приходится 2,1% случаев.

В Витебской области по состоянию на 01.11.2018 года зарегистрировано 1389 случаев ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ, – 1089, показатель распространенности составил 92,3 на 100 тысяч населения (республиканский показатель – 217,8).

По показателю распространённости область занимает 6-ое место среди областей республики.

За январь – октябрь 2018 года выявлено 88 новых случаев ВИЧ-инфекции (за аналогичный период 2017 года – 93). Показатель заболеваемости на 01.11.2018 года составил – 7,4 на 100 тыс. населения (на 01.11.2017 – 7,8), республиканский показатель заболеваемости – 20,5 на 100 тыс. населения (за аналогичный период 2017 года – 20,5).

Противодействие распространению ВИЧ-инфекции является одним из стратегических направлений в обеспечении сохранения здоровья населения и демографической безопасности Республики Беларусь. Тестирование на ВИЧ важно для расширения лечения и обеспечения людей, живущих с ВИЧ, возможностью вести здоровую и продуктивную жизнь. Новая стратегия ЮНЭЙДС «90-90-90» на 2016-2020 годы ставит целью достичь трех показателей: 90% людей с ВИЧ должны знать свой статус, 90% знающих свой статус – получать антиретровирусную терапию, а у 90%, получающих терапию — достигнуть неопределяемого уровня вирусной нагрузки.

Витебская область занимает активную позицию и заинтересованность в достижении к 2020 году глобальной цели «90-90-90» (90% людей, живущих с ВИЧ должны узнать свой статус

(далее – ЛЖВ), 90% ЛЖВ должны получать антиретровирусную терапию, 90% ЛЖВ, получающих антиретровирусную терапию должны иметь неопределяемую вирусную нагрузку). Индикаторы реализации плана дополнительных мероприятий по обеспечению достижения глобальной цели Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИДУ на 01.01.2019 года соответственно 84% -76% — 56%.

По оценочным данным на 01.11.2018 года в области проживает 1400 ЛЖВ, выявлено1089 человек, что составило 77,8%. 71,3% от всех выявленных людей, живущих с ВИЧ, получают антиретровирусную терапию, из них 65,4% имеют неопределяемую вирусную нагрузку (показатели рассчитаны на предоставленные расчётные данные количества ЛЖВ, которые должны находиться на АРТ).

В Витебской области, как и в целом в Республике Беларусь создана система оказания медицинской помощи, обеспечивающая максимальную доступность к консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию. Пройти добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное можно в любой организации здравоохранения, располагающей процедурным кабинетом. Также в области на базе общественных некоммерческих организаций функционируют стационарные и мобильные анонимно-консультационные пункты профилактики, предоставляющие услуги по консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию для наиболее уязвимых к ВИЧ-инфекции групп населения (потребители инъекционных наркотиков; женщины, вовлеченные в секс-бизнес; мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами).

Существует много новых способов увеличения доступа к тестированию на ВИЧ. Самотестирование, экспресс-тестирование, тестирование на уровне сообщества и многопрофильное тестирование помогают человеку узнать свой ВИЧ-статус.

Для снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции городах и районах области организуются широкомасштабные профилактические мероприятия, такие как информационные кампании, акции, флешмобы.

В Витебске накануне 1 декабря также состоятся широкомасштабные профилактические мероприятия.

Так, 30 ноября ГУ «Центр культуры «Витебск» совместно с ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» проведут 3 акции «Узнай свой ВИЧ-статус» с показом тематического форум-спектакля и проведением экспресс-тестирования на ВИЧ для студенческой молодёжи г. Витебска (начало мероприятий в 13.00, 15.00, 17.00 в малом зале Концертного зала «Витебск»). 29 ноября широкомасштабная акция с консультированием по ВИЧ-инфекции и предложением проведения самотестирования на ВИЧ будет проведена в УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины» (начало в 14.00). 30 ноября для населения Лиозненского района по инициативе Лиозненского районного исполнительного комитета, ГУ «Лиозненский районный центр гигиены, эпидемиологии» и с участием специалистов ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» будет проведена акция «Знай свой ВИЧ-статус» (начало в 10.00. в Культурно-оздоровительном центре г. п. Лиозно).

Присоединяйтесь к нам в этот Всемирный день борьбы со СПИДом. Проводимые мероприятия еще раз позволят обратить внимание на всю серьезность данной проблемы, донести информацию по профилактике ВИЧ-инфекции до населения, мотивировать к безопасному и ответственному поведению и сохранению своего здоровья.

Отдел профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».