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Более 300 случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Осиповичском районе

27.11.2018 — Новости Здоровья | Асiповiцкi край  
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«Знай свой статус» — вот тема Всемирного дня борьбы со СПИД, который уже 30 лет проходит 1 декабря.

Более 300 случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Осиповичском районе

В нашем районе за весь период наблюдения зарегистрировано 334 случая ВИЧ-инфекции. Подавляющее число инфицированных — люди в возрасте от 26 до 45 лет: всего — 66,4%, за январь-октябрь 2018 года — 82,8%. Основной путь передачи — половой: 62,8% случаев заражения, парентеральным инфицировано 35,7%, другими — 1,5% случаев. За 10 месяцев по причине незащищенных сексуальных контактов заразилось 90% от всех выявленных.

В Беларуси создана система оказания медпомощи, обеспечивающая максимальную доступность консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию. Сейчас тестирование может быть как бесплатным, так и на платной основе. На Осиповщине получить консультацию и пройти обследование на ВИЧ (в том числе анонимно) можно в районной поликлинике, пациентам центральной райбольницы — в стационаре во время лечения. Также возможно обследование в отделах профилактики ВИЧ/СПИД областного и республиканского центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в любом стационаре страны, платных медцентрах.

Для жителей района доступно обследование на ВИЧ и в домашних условиях. Для этого в аптеке № 109 нужно купить экспресс-тест по слюне, провести, следуя инструкции, исследование и уже через 20-30 минут получить результат.

В рамках Всемирного дня профилактики СПИД в районе пройдет акция «Узнай свой ВИЧ-статус — будь уверен в себе!». Специалисты райбольницы и центра гигиены и эпидемиологии проведут ее 28-30 ноября с предоставлением консультирования, информационного материала по профилактике и бесплатного экспресс-тестирования на ВИЧ (кабинет № 113 райполиклиники — с 9 до 13 часов, № 95 — с 8.00 до 10.00).

Тереза ГУЛИК,

врач-эпидемиолог УЗ «Осиповичский райЦГЭ».

 
 
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«Знай свой статус» — вот тема Всемирного дня борьбы со СПИД, который уже 30 лет проходит 1 декабря. В нашем районе за весь период наблюдения зарегистрировано...
 
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