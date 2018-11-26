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«Подушка безопасности» для здоровья

27.11.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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«Подушка безопасности» для здоровья

Первым снегом зима серьезно  заявила о своем приходе. А значит, жди и простудных заболеваний. И хотя вакцинация от гриппа не входит в список обязательных прививок, многие люди по совету специалистов уже привились, обеспечив своему организму надежную защиту.  

— Вакцинацию прохожу уже на протяжении многих лет. В этом году привилась в начале ноября, — рассказала председатель Бастунского сельисполкома Светлана Немеро. — Организм отреагировал нормально. Конечно, вакцинация не является панацеей от разных инфекций, но теперь я уверена, что если и заболею (традиционное постукивание  по дереву), то недуг перенесу гораздо легче, без серьезных осложнений. По роду своей работы мне ежедневно приходится общаться с жителями нашего сельсовета. И вакцинация —  это надежное средство защитить не только себя, но и противостоять распространению вирусов. Это хорошо понимают учителя и воспитатели школы и детского сада, сотрудники нашего учреждения во многом благодаря и постоянной профилактической работе молодого и прогрессивного специалиста — заведующей нашим ФАПом Оксаны Шлемпо. Я тоже советую не игнорировать вакцинацию, ведь заболевание легче предупредить, чем потом лечить.

— Хочу сказать, что благодаря прививкам наш дом, наша семья надежно защищены от этого опасного заболевания, — поддержала коллегу и управляющая делами сельисполкома Оксана Себенкова. — В вакцинации участвую давно. В этом сезоне привились с детьми, они у нас ученики младших классов. Уколов, конечно, боятся, но прививаются ежегодно. Плюс к этому прогулки на свежем воздухе, витамины. А вот супруг  считает, что вакцинация ему пока не нужна. Он у нас спортсмен, закаляется, иммунитет у него хороший.

Викентий ЯКОВИЧ.

На снимке: Оксана Себенкова и Светлана Немеро.

Фото Ольги МЕЛЬКО. 

 
 
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Первым снегом зима серьезно  заявила о своем приходе. А значит, жди и простудных заболеваний. И хотя вакцинация от гриппа не входит в список обязательных прививок,...
 
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