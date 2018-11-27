Если сердце ослабло



Сердечная недостаточность — состояние, при котором сердце не обеспечивает органы достаточным количеством крови. Наиболее частые причины сердечной недостаточности: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, пороки сердца, чрезмерное употребление алкоголя, сахарный диабет, инфекционное поражение миокарда. Эти факторы приводят к тому, что сердце увеличивается в размерах, плохо сокращается и хуже перекачивает кровь. В итоге возникают и прог­рессируют клинические признаки сердечной недостаточности: одышка, ограничение активности и утомляемость, отеки, сердцебиение.

Лечение сердечной недостаточности состоит из мероприятий по изменению образа жизни, диеты, упражнений и медикаментозной терапии. Вот некоторые пункты, на которые нужно обратить первоочередное внимание.

Важность отдыха. Пациенты, страдающие сердечной недостаточностью, нуждаются в отдыхе в течении дня. Необходимо научиться чередовать отдых и активность. Постарайтесь, чтобы длительность ночного сна была не менее 8 часов.

Диета. Ограничение поваренной соли до 2-3 грамм в сутки (5-7 грамм соли составляют 1-1,5 чайные ложки соли). Лучше не досаливайте пищу. Также выработайте привычку определять содержание соли в потребляемых продуктах.

Контроль веса. При сердечной недостаточности жидкость может скапливаться в подкожно-жировой клетчатке и в брюшной полости. Проявление отеков — признак усугубления сердечной недостаточности. Взвешиваясь каждый день, можно максимально отследить задержку жидкости в организме.

Физические нагрузки. Физическая активность позволяет улучшить самочувствие. Виды нагрузок, их продолжительность и интенсивность определяет врач. Но помните некоторые правила: не делайте упражнения на полный желудок; избегайте жары, холода; не занимайтесь упражнениями с поднятием тяжестей; не делайте упражнения, которые вызывают боль, головокружение, одышку, слабость (при возникновении этих симптомов, дискомфорта немедленно прекратите упражнения); во время нагрузок следите за пульсом.

Лечение хронической сердечной недостаточности также имеет правила. Для того, чтобы сохранить хорошее самочувствие, большинство препаратов необходимо принимать постоянно. Принимать препараты нужно в соответствии с рекомендациями врача. Если пропустили прием препарата, никогда вслед за этим не принимайте две дозы сразу. Ведите «дневник пациента с сердечной недос­таточностью», вносите в него полный перечень лекарств, которые принимаете с указанием доз и времени приема.

О. Светлова,

врач-кардиолог.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Если сердце ослабло Сердечная недостаточность — состояние, при котором сердце не обеспечивает органы достаточным количеством крови. Наиболее частые причины сердечной...