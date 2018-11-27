ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Если сердце ослабло

28.11.2018 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Если сердце ослабло
Сердечная недостаточность — состояние, при котором сердце не обеспечивает органы достаточным количеством крови. Наиболее частые причины сердечной недостаточности: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, пороки сердца, чрезмерное употребление алкоголя, сахарный диабет, инфекционное поражение миокарда. Эти факторы приводят к тому, что сердце увеличивается в размерах, плохо сокращается и хуже перекачивает кровь. В итоге возникают и прог­рессируют клинические признаки сердечной недостаточности: одышка, ограничение активности и утомляемость, отеки, сердцебиение.
Лечение сердечной недостаточности состоит из мероприятий по изменению образа жизни, диеты, упражнений и медикаментозной терапии. Вот некоторые пункты, на которые нужно обратить первоочередное внимание.
Важность отдыха. Пациенты, страдающие сердечной недостаточностью, нуждаются в отдыхе в течении дня. Необходимо научиться чередовать отдых и активность. Постарайтесь, чтобы длительность ночного сна была не менее 8 часов.
Диета. Ограничение поваренной соли до 2-3 грамм в сутки (5-7 грамм соли составляют 1-1,5 чайные ложки соли). Лучше не досаливайте пищу. Также выработайте привычку определять содержание соли в потребляемых продуктах.
Контроль веса. При сердечной недостаточности жидкость может скапливаться в подкожно-жировой клетчатке и в брюшной полости. Проявление отеков — признак усугубления сердечной недостаточности. Взвешиваясь каждый день, можно максимально отследить задержку жидкости в организме.
Физические нагрузки. Физическая активность позволяет улучшить самочувствие. Виды нагрузок, их продолжительность и интенсивность определяет врач. Но помните некоторые правила: не делайте упражнения на полный желудок; избегайте жары, холода; не занимайтесь упражнениями с поднятием тяжестей; не делайте упражнения, которые вызывают боль, головокружение, одышку, слабость (при возникновении этих симптомов, дискомфорта немедленно прекратите упражнения); во время нагрузок следите за пульсом.
Лечение хронической сердечной недостаточности также имеет правила. Для того, чтобы сохранить хорошее самочувствие, большинство препаратов необходимо принимать постоянно. Принимать препараты нужно в соответствии с рекомендациями врача. Если пропустили прием препарата, никогда вслед за этим не принимайте две дозы сразу. Ведите «дневник пациента с сердечной недос­таточностью», вносите в него полный перечень лекарств, которые принимаете с указанием доз и времени приема.
О. Светлова,
врач-кардиолог.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сердечная недостаточность — состояние, при котором сердце не обеспечивает органы достаточным количеством крови. Наиболее частые причины сердечной...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Открытие спортивного центра: покупка необходимого оборудования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика